聊天太常被句點？男「NG行為」不自知　全場搖頭：超不行

隨著通訊軟體進步越來越發達，現代人時常透過網路交友聊天，打破場域限制和距離差距，隨時都能透過傳訊息來聯繫感情。對此就有男網友好奇自己在跟對方聊天時，是否在通訊軟體上犯了「使用太多表情符號」的大忌，讓對方產生反感，因此上 PTT 發文詢問，引起眾多討論。

原 Po 在 PTT 的 Boy－Girl 版上發文詢問「今晚突然想到一個問題，就是男生跟女生剛認識用文字聊天的時候，是不是盡量少傳一些表情符號，例如哭臉、笑臉、驚訝臉、委屈臉、抱抱、愛心這種」，原 Po 雖說自己平常會用來緩和語氣，但卻有朋友認為這是大 NG ，建議他別再用，讓他不禁好奇這是否真的會影響對人的觀感。

▲網友討論聊天過程中使用「表情符號」是否為聊天大忌。（圖／翻攝自 PTT ）

而針對這個問題，也有不少網友就回答「就算是女生太多表情符號也會覺得很煩耶」、「認真回你，這個真的看人」、「看人，每個人能接受的不一樣」、「要看你的聊天對象的使用頻率來調整」、「有些人就很吃這套」、「我是沒差，對話內容比較重要」、「會聊天的人就會懂得拿捏使用的分寸好嗎」。

不過也有網友認為「我覺得很加分欸，以前有過看起來很冷淡的男生一用line講話一大堆超可愛的表情圖」、「我覺得加分耶！但不要太多啦，有顏文字比較有親切感」，但也有一派網友回答「不管是誰 只要男生狂用表情符號我就會覺得扣分」、「我看到大概會暴躁」。（編輯：楊智傑）