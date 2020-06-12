此生別錯過！日環食奇景再現　氣象局曝觀賞位置

▲日環食名詞解釋。（圖／氣象局提供）

▲氣象局公布各縣市日食時間。（圖／氣象局提供）

中央氣象局今（12）表示，繼2012年5月21日之後，今年6月21日下午4點多將再次在台灣金門、澎湖北側、中南部等10個縣市局部地區，見到太陽如戒指環狀的日食現象，其他地區則可見到日偏食現象。無法外出觀賞奇景的民眾，也可透過氣象局與天文台的聯合直播觀賞。錯過這次，將再等195年！氣象局表示，本次日環食將會出現在我國的金門縣、澎湖縣北側、雲林縣南部、嘉義縣、嘉義市、台南市北側、高雄市北側、南投縣南側、花蓮縣南側及台東縣北側共10個縣市，依日環食帶所經之處由邊緣至中心線的遠近，分別可見約1至60秒的日環食現象。而環食帶中心線將橫過雲林縣的口湖鄉、水林鄉及北港鎮；嘉義縣的六腳鄉、新港鄉、太保市、番路鄉、中埔鄉及阿里山鄉；嘉義市西區及東區；高雄市的那瑪夏區及桃源區；花蓮縣的富里鄉；臺東縣的海瑞鄉及成功鎮等。氣象局以環食帶經過的嘉義氣象站為例，在21日14時49分17秒，由「初虧」開啟日食序幕，太陽的下右側逐漸被月面遮掩而出現缺角；16時13分40秒出現「環食始」，月面全部移入日面中，因此時所見月面直徑比日面小約2.1%，形成了日面周邊無法被遮掩的環食現象；16時14分8秒出現「食甚」，此時若是在環食帶的中心線附近，則可見太陽呈現出戒指環狀的景象；16時14分38秒出現「環食終」，此時月面開始從日面移出，環食現象結束；17時25分50秒日面「復圓」，全部歷程2小時36分33秒。此次日環食奇景，將自台灣時間21日11時46分開始至17時34分結束，歷經5小時又48分鐘，環食帶通過非洲、阿拉伯半島、印度北部、中國南部以及我國。依照氣象局資料統計，全球平均每年約會發生2.38次日食，本世紀全球總計發生224次日食，我國可見41次，其中可見的環食有3次，分別出現在2012年5月21日、2020年6月21日及2074年1月27日。前兩次台灣本島的部分地區可見環食，第3次只有馬祖地區可見環食現象；若要在台灣本島可見，則要到2215年6月28日的南台灣地區。氣象局提醒民眾，21日夏至天氣炎熱，外出觀賞奇景時務必做好遮陽防中暑等措施，並留意補充水分；由於日環食發生時太陽亮度仍然很強，必須透過適當的遮減光器材觀看，而且持續觀看的時間不可過長，以免傷害眼睛。除了專業的濾光設備以外，民眾可自行拿1片硬紙板，在紙面打一些細孔，手持在陽光下調整適當高度即可以針孔投影的方式，安全觀看投影至地面上的日食缺角變化；喜歡攝影的民眾請留意鏡頭的減光是否達到安全的標準，建議2片ND400減光鏡重疊使用(減光至1/10萬以下)，或使用經安全認證過的太陽觀測濾膜或濾紙觀測。為服務21日無法外出觀賞日環食奇景的民眾，氣象局特別與國內各地天文臺及全國大學天文社聯盟等相關社團組織合作，將在當日直播全台各地日食過程，屆時民眾可到氣象局官網連結觀賞。