獨佔園區第一排優勢　寶睿博第搶竹科客層主推智慧2房

睿機構主導「寶睿博第」，佔地1.5萬坪，

搶先在

現代人講求生活便利、智能住宅，位在竹科園區入口由太配合竹科科技人對於生活的要求，新竹科學園區介壽段首發，主推2房智慧宅，不僅鄰近新竹市東區，到園區上班更加省時。

「寶睿博第」就在竹科正門口，有一種「到站即到家」的概念，另一邊連接著舊市區光復商圈，同時享有交通和生活機能便利，這項建案讓「寶睿博第」成為指標個案，引起竹科人關注，同時這也是新竹市新興的重劃區，將成為竹科人買新房的最後機會。「寶睿博第」週邊的金山街商圈一帶有不少美食商家，若想到COSTCO購買生活所需，開車也只需10分鐘。



▲建案就在竹科正門口，有一種「到站即到家」的概念，另一邊連接著舊市區光復商圈，同時享有交通和生活機能便利。（圖/公關照片） 「寶睿博第」共分5區，其中二區太睿建設選定介壽段其中2塊土地進行自建自售案「寶睿博苑」、「寶睿第苑」，二案合稱「寶睿博第」進行聯合銷售，除了座向不同外基本條件不變。坪數規劃27-29坪，主推2房主鎖定自住竹科菁英，未來若是有換房需求，也可承租給園區就業人口。享有周邊現成的生活機能，可以說是新竹推案最均質化的重劃區，也集所有投資、置產、首購、換屋的優點於一身，各案推案房價均站上3字頭。





事實上「寶睿博第」周邊綠地不少，顛覆臨近科學園區總給人工廠林立的刻板印象，社區內擁有高達45%的綠覆比及30%的低建蔽率，室內規劃更符合竹科菁英對於生活的便利與享受，空間內無任何柱位阻擋動線；為講求室內更大空間感，所有房門均為拉門；另外，還可以下載APP，不需走動就可操控門窗與電燈開關，多種情境模式自由選擇，不論你在房內的任何地方，都可以自由操作。



▲坪數規劃27-29坪，主推2房主鎖定自住竹科菁英，未來若是有換房需求，也可承租給園區就業人口。（圖/公關照片）

「寶睿博第」符合竹科人特性，貼心的設計以及便利的機制，目前已經熱銷7成，3房也早已銷售一空；太睿建設已有12年以上的房產經驗，從台中起家，但在竹北卻享有盛名，其中「寶睿國寶」位在城隍廟旁，建築外觀的古典造型成為新竹人首屈一指的指標建案。



