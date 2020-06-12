遶境九天怕累垮！香客見路邊「補給聖品」狂搶：不拿可惜

大甲媽祖遶境自 11 日晚間 11 點正式從台中的鎮瀾宮起駕，展開橫跨 4 縣市 9 天 8 夜的遶境活動，雖然今年受疫情影響，隨行信眾不如以往眾多，但不乏許多正值明星如鎮瀾宮董事長顏清標、總統府祕書長蘇嘉全和台中市長盧秀燕等，而也信徒今年首度參加徒腳進香，看到大甲媽許多習俗文化也不禁好奇，掀起許多討論。

由於今年新冠疫情影響，參與摸轎、鑽轎底儀式的民眾明顯減少，起駕過程順暢。今（ 12 ）日中午以前已進入彰化境內，較預計行程快了 2 到 3 小時。而在行腳之中也有不曾參與過的香客在路邊看到許多食物、飲料和補給品等，不禁好奇詢問這些大家是否都可拿、到底有沒有用等問題，對此就有當地人分享「希望大家看到可以不要客氣，有需要就拿」。

▲當地信眾會準備補充食品、運動飲料等提供行腳香客索取。（圖／翻攝自臉書社團「我愛大甲媽」）

其實這些粽子、運動飲料等都是每年在地店家或民眾為感謝媽祖庇蔭所準備，提供給所有參與大甲媽遶境的香客免費拿取，在路徒補充體力用的，而其中就有不少參與多年的信眾就點名「鹽糖」為補充體力的秘訣，並提到吃完配合開水，可以輕鬆補充水、鹽和礦物質，是每年路邊看到都要抓幾顆塞口袋的好物。

對此就有網友留言分享「真的好吃又好用」、「記得一定要配水」、「之前當兵行軍也會吃這個」、「每年我都自己帶一袋下去分」、「小又方便，不拿可惜」。此外，今年大甲媽遶境除了行腳進香外，廟方首度要求信眾恢復古禮，全體下跪、雙手合十，也提醒信眾要配戴口罩、勤洗手，而廟方也預計 20 日回鑾安座。（編輯：楊智傑）