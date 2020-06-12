大甲媽解封遶境／進香旗不能進廁所？遶境禁忌不可犯

▲遶境禁忌整理。（圖／翻攝自大甲鎮瀾宮粉專）

今（2020）年的大甲媽祖遶境活動，在延宕了近三個月後，終於昨（11）晚11點整準時起駕出發，儘管宣布遶境日期的時程相當趕，再加上2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，原本各界都以為此次大甲媽遶境人潮應不如以往。沒想到，昨天中午過後就已有人潮陸陸續續湧入大甲，到了晚上，鎮瀾宮廟埕前更早已擠得水泄不通，且眾人聽從主持人的指示，全程戴起口罩、保持肅靜，甚至吉時一到，大甲媽祖鑾轎起駕後，廟埕所有信徒皆跪於地上，雙手合十虔誠祈禱，過程中沒有推擠、沒有拉扯，大家相當有秩序地歡送媽祖。今年雖然因為疫情影響，以及宣布日期過於匆促，許多信徒無法親身參與，但還是有眾多大甲媽祖的信徒排除萬難前來。如果你是「遶境菜鳥」的話，別忘了在遶境途中，有些禁忌是要盡量避免的。像是信徒人手一支的進香旗，這是人與神之間的信物，隨香信徒跟著神明徒步進香或遶境時一定會隨身攜帶，此旗幟可代表自己隨香的身分，神明會特別護佑。既然進香旗是信徒與神明間的信物的話，自然就有些禁忌須遵守，像是不能帶進廁所，因為廁所充滿各種汙穢，把神靈帶進去不尊敬；不能帶著進香旗鑽轎腳，擔心會不小心刺傷他人或是傷到媽祖鑾轎，可是今年因為全面禁止鑽轎腳，故無此顧慮。此外，從遶境前三天就要開始茹素，若不知道有此禁忌，開始遶境後才開始茹素也沒關係，會茹素主要的原因是「表示誠心」也是對神明「表示敬意」，以體現神明不殺生的慈悲心腸。還有一些基本的禁忌，像是不能觸碰神轎、不能說不禮貌的話、不能做出不敬的事，遶境期間禁止喝酒、賭博等事，都是大家普遍都知道的禁忌。總之，遶境期間因為是陪同媽祖一起巡境賜福，信徒的所有行為就是代表媽祖，千萬別做出讓媽祖憤怒又丟面子的事情。（編輯：連宜方）