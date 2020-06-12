大甲媽解封遶境／吉時已到！大甲媽起駕開始遶境

▲所有信徒跪著恭迎大甲媽出宮。（圖／記者黃彥昇攝）

因為新冠肺炎疫情而被延宕的大甲媽祖遶境進香，終於在11日晚間十一點起駕，媽祖神轎在大甲鎮瀾宮董事長顏清標、台中市長盧秀燕等人的扶轎之下走出廟門，前往新港奉天宮。今年原訂的遶境進香時間因為新冠肺炎疫情而延後，隨著大規模解封，終於順利成行。被譽為「全球三大宗教盛事之一」的大甲媽祖遶境，其歷史已經超過百年，原本早已定好要出門的日子，卻被如其來的新冠肺炎所打亂，雖然眾多信徒抱持著百年傳統不能斷，希望媽祖出巡除瘟壓煞的期望，但大甲媽祖遶境的規模與橫跨數個縣市的距離仍為疫情風險所在，廟方在深思熟慮後，決定配合政府防疫政策，將遶境暫時延後。隨著台灣防疫有成，各種社交活動也逐漸解封，終於疫情指揮中心宣布台灣大規模解封，大甲鎮瀾宮也隨即宣佈重啟遶境，但仍有許多限制。11日當天，大甲媽祖的信徒從各地湧入，帶著進香旗到鎮瀾宮寫上姓名、地址，再蓋上宮印、綁上符令，接著將進香旗拿到香爐過火，再向媽祖稟告自己即將出發。雖然媽祖會到晚上十一點才啟程，但廟方為了管制人流，不斷以麥克風請大家可以及早出發，而越靠近起駕時間，信徒與參與友宮的陣頭也越來越多，由此這場解封後的第一場大型廟會是何等激勵人心。晚間十點四十分起馬炮三響宣告遶境開始，晚間十一點，媽祖神轎在總統府秘書長蘇嘉全、台中市長盧秀燕等人扶轎之下，緩緩步出鎮瀾宮，宣告大甲媽的遶境之旅即將展開。雖然今年受疫情影響，勸導大家不要鑽轎腳、同時保持社交距離，但這一場遲來的宗教盛典，是絕對不會讓大家失望的。（編輯：黃彥昇）