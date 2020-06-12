大甲媽解封遶境／遶境不忘防疫　鎮瀾宮人流管制有妙招

▲傳統的獅陣也讓獅子戴上口罩宣導防疫。（圖／記者黃彥昇攝）

名列世界三大宗教盛事之一的大甲媽祖遶境進香，在昨（11）日晚間十一點整準時起駕出宮，全台眾多的媽祖信徒都齊心恭迎媽祖，並祈求媽祖保境安民，驅除新冠肺炎。為了配合防疫政策，鎮瀾宮實施了許多方式，可見廟方對防堵疫情下足了心思。鎮瀾宮在遶境前就宣佈，人數上限是800人，但這個人數是鎮瀾宮廟方實名登記的上限，其餘自行參拜、隨香的信眾較難掌控，廟方也不可能將信眾趕回去，因此昨天從早上開始，鎮瀾宮便實施「單一參拜動線」以管制人流，同時在龍邊側門有數名專人拿著酒精，為進廟參拜的信眾消毒雙手，也不斷宣導進廟一定要戴口罩，廟內信眾過多時也會宣布「只出不進」，避免人群過於擁擠。由於大家都想親眼見證大甲媽祖起駕，神轎步出廟門的那一瞬間，但鎮瀾宮的廟埕範圍有限，所以廟方也藉由廣播告知已經向媽祖稟告的隨香信眾可以先出發，這是人流管制的方法之一，是用以避免廟埕人潮過於密集而無法保持社交距離。為了人流管制，大甲鎮瀾宮不斷透過廣播，請一部份的信眾先移動到大甲溪橋等待媽祖神轎與精彩的煙火，藉以維持鎮瀾宮廟埕的社交安全距離。也許是大家都悶太久了，同時這也是大規模解封後第一場大型且跨縣市的廟會，廟埕中依然人潮洶湧，為此廟方也絞盡腦汁想空出廟埕空間，當廟方的執事人員宣布要開放鑽轎腳，而且整個九天八夜的活動只有這次機會時，場中的信眾隨即按照執事人員的指示排成四排，等待媽祖神轎出宮門。就當大家排好隊時，執事人員要準備鑽轎腳的信眾向後轉，說出「請走至大甲溪橋。」場中隨即傳出了大大小小的笑聲，原來這是鎮瀾宮為了人流管制的方法，同時也再度宣布，「今年沒有鑽轎腳」，大家也不能觸碰媽祖神轎，因為這次的活動是好不容易爭取而來的，希望大家要珍惜，也要配合政府與廟方的防疫政策。廟方執事人員跟大家開了一個小玩笑，用意在減少廟埕的人數，也的確有部分信眾先行走到大甲溪橋等待，但廟埕中的信徒人數依然眾多。最後晚間十一點時，媽祖神轎終於緩緩步出宮門，廟埕內外的所有信徒都下跪且雙手合十，在莊嚴的氣氛之下，這一場全台矚目的宗教盛事正式啟動。廟方想盡辦法要大家戴上口罩且保持安全距離，但畢竟非政府單位不能強制要求信眾，不過仍有參與熱鬧的陣頭以巧思向大家宣導戴口罩，今年擔任「贊香」的「台中朝聖宮台中天上聖母會」，便有一個獅陣，獅陣的每一隻獅子都戴上特製的大型口罩，用傳統卻又新潮的方式，一起宣導戴口罩與保持社交距離的重要性。（編輯：黃彥昇）