大甲媽解封遶境／鑽轎腳求神護佑　原來是謙卑的還願方式

在台灣的廟會中，常常可以看到大批信徒排隊鑽轎腳，這個習俗從南到北都看得見，不管是大甲媽祖、白沙屯媽祖，都可以看到這個現象，但這個習俗最原初的本意，是信眾對神明最謙卑也最簡單的還願。但今年的大甲媽遶境因為防疫政策，基本上是不讓信眾鑽轎腳的，希望大家多多注意。在台灣民間信仰的宗教觀裡，認為鑽轎腳可以獲得神明護佑，讓身體病痛與各種不順之事獲得化解，看起來是個簡單的祭解方法，但最原初的本意，其實是還願。古早時期的台灣生活條件並不好，醫療條件也欠佳，許多人碰到身體不舒服第一個想到的不是看醫生，而是到廟中請求神明護佑，之後情況獲得改善就要還願，但並非每戶人家都有多餘的資源，因此就有了鑽轎腳還願的習俗。鑽轎腳的本意，是信眾在向神明許願後且情況獲得改善後，在神明登轎時自願擔任神明的踏腳椅，是信眾對神明展現感恩與謙卑的還願方式，久而久之，反而變成信眾祈求神明護佑的方式，所以我們在許多的廟會場合中都可以看到鑽轎腳的場面，或許是長輩帶著小朋友祈求平安長大，也常看見家屬帶著重症病人祈求神明護佑。鑽轎腳的禁忌並不多，但還是有幾點要注意的，例如要拿下帽子、拿下平安符，依據區域性不同每間廟的規矩也不同，但最要注意的，就是這間廟的神明有沒有鑽轎腳的習俗，有些廟宇因為神轎過重，擔心鑽轎腳會不小心讓信眾受傷，因此沒有這個習俗，所以最好先打聽清楚，以免傻傻地跪在路線中間卻鑽不到轎腳。今年的大甲媽遶境進香為了避免人群密集接觸，廟方有宣布不讓信眾鑽轎腳，會以勸導的方式勸退想鑽轎腳的信眾，雖然有些人習慣鑽轎腳以祈求神明護佑，但是為了配合防疫政策，還是自我克制，不造成轎班人員的困擾為最佳方式。（編輯：黃彥昇）