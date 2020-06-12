大甲媽解封遶境／媽祖座前精兵　五大團成遶境亮點

▲大甲媽祖座前福德彌勒團。（圖／翻攝自大甲鎮瀾宮福德彌勒團臉書專頁）

▲大甲媽祖座前彌勒團。（圖／翻攝自大甲鎮瀾宮彌勒團臉書專頁）

▲大甲媽祖座前神童團。（圖／記者黃彥昇攝）

▲大甲媽祖座前太子團。（圖／記者黃彥昇攝）

▲大甲媽祖座前莊儀團。（圖／林調遜攝）

今（2020）年的大甲媽祖遶境活動，在延宕了近三個月後，終於在萬眾矚目與千萬信徒的期待之下順利啟程，而在大甲媽祖座前有五團神將最受矚目，被稱為五大團，期團規森嚴且訓練嚴格，除了是遶境時的亮點，還有著協助整頓交通的職責。‧福德彌勒團福德彌勒團共有五尊，分別是福德正神、玉女、彌勒羅漢、彌勒祖師、彌勒古佛，成立於民國68年，一開始只有原先只有彌勒羅漢、彌勒祖師、彌勒古佛三尊，69年加入了福德正神和玉女神佛。福德彌勒團每年都固定為大甲媽開道，是帶動氣氛的要角，讓大家感受歡樂氣氛。‧彌勒團彌勒團創於民國72年，共有三位彌勒，分別是「彌勒祖師」、「彌勒古佛」、「彌勒羅漢」，走的步法是醉步，以之字型前進，拜廟時則用喝酒表示敬意，再依照彌勒羅漢、彌勒祖師、彌勒古佛的順序，依序各別走向廟前喝酒行禮，一樣屬於輕鬆詼諧的陣頭。‧神童團神童團是五大團中最活潑的陣頭，走的步法就像小孩子一樣蹦蹦跳跳，讓人感受到活潑的熱情，神童們一前一後，前進、後退、轉圈圈，到處跑跳玩耍，同時也是小朋友的守護神，看過的人都忘不了祂們。‧太子團太子團共有兩位神尊，分別是太子爺和濟公禪師，太子爺身上也會準備奶嘴，讓家中有新生兒的家長可以跟太子爺換奶嘴，祈求小孩子平安長大。或許很多人覺得奇怪，為什麼太子爺跟濟公禪師會一起組團，有一種說法是太子爺是「囝仔神」，仍有玩樂之心，若一時玩得太開心而忘了自己的任務，就需要濟公禪師在旁指導，將太子拉回工作崗位。‧莊儀團莊儀團的兩位成員大家一定認識，就是媽祖最知名的護衛，千里眼大將軍與順風耳大將軍，因為是最莊嚴的威儀，因而取名叫威儀團。這兩位又高又大的將軍總是板著一張臉孔，但祂們的職責是守護媽祖婆，完全不能掉以輕心，因位貼身隨扈這個工作不管在哪個世界都是不容易擔當的，所以看到這兩位將軍時，記得要雙手合十祈求護佑。看到這五大團出現，就知道媽祖婆要來了，當然除了這五大團之外，還有許許多多為這場廟會盡一份心力的無名英雄，無論看到的是什麼陣頭或團體，都要報著感恩之心，也要緊記防疫守則，因為這一場遶境是好不容易爭取而來的，只有從你我做起，大甲媽的信仰財會更加深植人心。（編輯：黃彥昇）