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大倉媽祖民調結果不續建　澎縣府改推馬公重光

記者張塵/澎湖報導-2020-06-12 19:02:36
▲針對澎湖大倉媽祖文化園區續建案，縣政府政風處委託兩家民調公司民調結果出爐，全國公信力民調公司贊成31.8%、不贊成47.4%，台灣趨勢研究公司顯示贊成23.3%、不贊成51.6%。 （圖／澎湖縣政府提供）
針對澎湖大倉媽祖文化園區續建案，縣政府政風處委託兩家民調公司民調結果12日出爐，全國公信力民調公司贊成31.8%、不贊成47.4%，台灣趨勢研究公司顯示贊成23.3%、不贊成51.6%。澎湖縣政府表示尊重民調結果，將不在大倉島推動媽祖文化園區開發﹔未來園區將規劃在馬公市重光開發區，縣府預計下週向議會說明整個後續計畫。

▲澎湖縣政府表示尊重民調結果，將不在大倉島推動媽祖文化園區開發﹔未來園區將規劃在馬公市重光開發區，縣府預計下週向議會說明整個後續計畫。（圖／記者張塵攝，2020.06.12）
▲澎湖縣政府表示尊重民調結果，將不在大倉島推動媽祖文化園區開發﹔未來園區將規劃在馬公市重光開發區，縣府預計下週向議會說明整個後續計畫。（圖／記者張塵攝，2020.06.12）
澎湖縣政府發言人陳其育表示，兩家民調公司調查結果都顯示，大多數民眾不贊成在大倉島續建「澎湖媽祖觀光文化園區」，縣府將尊重民調結果。

民調數據顯示，全國公信力民調完成抽樣人數1,076人，贊成31.8%、不贊成47.4%、無意見/不知道20.8%。台灣趨勢研究公司完成抽樣人數1,123人，贊成23.3%、不贊成51.6%、無意見/不知道25.1%。

陳其育說明，民調前縣府事先將題目、調查方法，同步提供給支持原址續建的白沙鄉公所，以及不贊成原址續建的海洋公民基金會，並邀雙方派人至現場監看。縣府、海洋公民基金會均全程派人監看民調，白沙鄉公所雖未派代表，但擬具聲明書表達願遵照民調結果。

政風處委託全國公信力民調公司、台灣趨勢研究公司分別在8日至9日的18時至22時、8日至11日的18時至21時30分，以電腦簡單隨機抽樣澎湖縣住宅電話簿，各自完成抽樣人數1,068人以上，抽樣誤差不超過3%。

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