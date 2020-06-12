大甲媽祖遶境活動　鞭炮炸傷警察及民眾

大甲媽祖鑾轎今（12）日上午10點就從台中市大度橋進入彰化市，整整比往年提早4小時，更誇張的是，在今年未開放鑽轎腳，原本過程平和順利，沒想到轉到下個街口，卻因民眾放鞭炮造成兩名員警及一名女信眾被鞭炮炸傷，警方將追究肇事者責任，依公共危險等罪嫌究辦。

▲大甲媽祖鑾轎從台中市大度橋進入彰化市，彰化警察局佈署大批警力秩序維護。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.12）

彰基發言人周志中副院長表示，楊姓警員（24歲）疑似被鞭炮傷及左手肘，造成小局部性的擦傷。劉姓女警員（51歲）則傷及背部，造成大遍面積擦傷；經由清創消毒並上敷料，即可離院休養，後續僅需固定回診敷料照護。

▲大甲媽祖鑾轎進入彰化市，員警及女信眾遭鞭炮炸傷，警方查扣鞭炮車。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.12）

警方調查，今天下午5時48分、17時52分，彰化警察分局偵查隊劉姓女小隊長及楊姓警員，分別在彰化市三民路與永安街口、中正路一段與永安街遭鞭炮炸傷，隨後，6時10分據報有一名約50歲女信眾也傳出被炸傷，分別送彰化基督教醫院救治，傷者均意識清醒。

2名被鞭炮炸傷的員警分別是彰化警分局偵查隊刑事小隊長劉慧觀、彰化警分局莿桐派出所副所長楊天浩，一名民眾則是大甲鎮瀾宮陳姓董事，3人都是在行走時被不慎被鞭炮炸到，身體輕微挫傷，現場待命的救護人員趕緊將3人火速送醫治療，所幸無生命危險，由於現場多半是電子砲，但卻有民眾施放鞭炮，警方已追查施放者的身分與追究責任。

彰化警察局長方仰寧在第一時間派員前往彰化基督教醫院慰問並發給慰問金。彰化警察分局會根據現場執勤員警的蒐證錄影帶，找出燃放炮竹之人，警方查明後將以涉嫌公共危險罪偵辦。