快訊／白沙屯媽祖3聖杯同意進香　爐主16日擲筊請示日期

台中大甲媽祖11日解封遶境後，苗栗白沙屯拱天宮廟也將重啟進香的活動！拱天宮主委洪文華與委員們今（13）日擲筊請示媽祖今年北港進香的事宜，媽祖允3個「聖杯」同意前往，目前預農曆潤四月25日下午1時、國曆6月16日（下周二）由爐主請示進香的日程；廟方指出，明日會置天台，由爐主擲筊決定進香的時間，進香日期還是由媽祖來挑選、決定。