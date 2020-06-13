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快訊／白沙屯媽祖3聖杯同意進香　爐主16日擲筊請示日期

記者柳榮俊/綜合報導-2020-06-13 11:40:03
▲2019年白沙屯媽祖前往北港進香畫面。（圖／保庇NOW資料照）
台中大甲媽祖11日解封遶境後，苗栗白沙屯拱天宮廟也將重啟進香的活動！拱天宮主委洪文華與委員們今（13）日擲筊請示媽祖今年北港進香的事宜，媽祖允3個「聖杯」同意前往，目前預農曆潤四月25日下午1時、國曆6月16日（下周二）由爐主請示進香的日程；廟方指出，明日會置天台，由爐主擲筊決定進香的時間，進香日期還是由媽祖來挑選、決定。

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