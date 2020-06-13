隔離補助多撥1萬4！市府討回反遭海歸男狂嗆　上萬人氣炸

新冠肺炎疫情在台灣成功被阻絕，這與政府的各項防疫措施有關。其中一項「隔離補助」讓從海外歸國的民眾，隔離 14 天時，得到支付生活開銷的 14000 元補助款。不過政府單位也因為作業量大，出現重複發放的失誤，這也讓從中國大陸返台的當事人不滿大罵。
一名男子在爆料公社發文，因為他2月底從中國大陸返台，居家檢疫14天，理應收到1萬4千補助，但新北市政府審核通過後，因為系統作業失誤導致溢撥了1萬4千元，等於領到兩次補助。
不過男子未發現異常，直到近期收到新北市政府來函才驚覺多領，但這也讓他不滿的說，「都過去幾個月了通知，本以為卡裡的錢，是父母給的讀書生活費，早都交學雜費了，現在要退回去，法律上別人匯款輸錯帳號，也沒有義務把錢退回去，新北市政府是吃乾飯的嗎？」
文一出立刻被上萬名網友湧入洗版大罵，「法律上匯錯可以要求返還的」、「不還就背侵佔罪吧，一輩子的污點，找工作肯定受影響，而且判刑後還會被強制執行，14000一樣要還」、「是台灣人民辛苦的納稅金，不是你該得的就不要拿，做人不該貪得無厭的」、「你知不知道只要有辦法舉證，你就是侵占罪了」、「你可以不要繳回啊！等等就會收到法院通知書」。（編輯：潘毅）
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