胎死腹中　台大轉型正義小組校務會議闖關失敗

▲周家蓓指出，此次校務會議進行得相當順利，學生會的提案也讓提案人做了完整了說明。（圖／記者黃仁杰攝,2020.06.13）

▲台大校長管中閔補充，這項提案沒有通過，不代表校方反對這樣的追求。（圖／記者黃仁杰攝,2020.06.13）

國立台灣大學今（13）日舉辦校務會議，其中，台大學生會提出的設立「校園轉型正義小組」引發各界議論，甚至遭台大校友批評該小組的目的是為了拆除台大的知名地景傅鐘與梅園，而學生會於今日的提案，以24票贊成比109票不贊成，不通過建議成立校園轉型正義小組議案。對此，台大學生會長凃峻清表示，在議案討論環節有教師代表提出應終止討論逕付表決，這也顯示了許多台大教師對於台大過去發生的歷史，缺乏認識。台大學生會日前提案，建議邀集歷史研究教師、校史館代表、學生代表、各學院教師代表，共組校園轉型正義小組，該提案今日在校務會議上列為提案討論，但以24票贊成比109票不贊成，並未通過。凃峻清表示，從會議中的討論過程可看出，台大非常非常需要這樣的小組，來開始這些工作，許多台大教師對於台大過去發生的歷史，和我們應該要用什麼樣的態度去認識與處理，其實相當缺乏認識。凃峻清指出，許多師生都認為成立轉型正義小組是要製造鬥爭和紛亂，但正是因為有那些過去的歷史傷痕紛擾，受害師生與加害體制，不曾被整體性的認識和處理，累積至今更造成台大內部長期的對立，許多受害的師生認為，自己的聲音沒有辦聽見，加害的體制也沒有被看見，大家都憑空臆測這樣的提案，用政治鬥爭的想像來解釋它，也體現了台大師生缺乏討論能力，在會議中有教師提出應該停止討論進行表決，我們覺得相當遺憾。對此，台大副校長周家蓓指出，此次校務會議進行得相當順利，學生會的提案也讓提案人做了完整了說明，結束後就開放討論，許多代表都提出了自己的觀點，但在第7名教師舉手發言時，提出停止討論進行表決，在詢問覆議後就按照議程進行，先後做了2次表決，最後以105票贊成表決比1票反對進行表決，顯示這項議案大家都覺得已經很清楚了，因此進行投票。台大校長管中閔補充，這項提案沒有通過，不代表校方反對這樣的追求，該名提出應該停止老論逕付表決的教師指出，台大不是中華民國法律的化外之地，轉型正義已經有法律規範，台大沒有資格成立這樣的調查認定單位，因此才停止討論。「探索真相，當然也包含歷史的真相，探索歷史事件和推倒科學公式是不一樣的，歷史事件往往因為時日久遠，很不容易陳述真相。」管中閔強調，不同的角度也有不同的面貌，這樣的歷史更不是只靠開會或是投票決定，而是需要更多的研究，學校也會持續鼓勵大家進行這些學術研究，讓校史更清楚的呈現，也可以作為未來編纂校史稿的重要依據。台大主秘孫效智表示，其實台大校史館過去一直都有做相關歷史資料的徵集和編纂，截至目前為止自1928至2004年的校史稿都已經編纂完成，未來也將持續延續這樣的傳統持續作業。涂峻清表示，儘管提案未通過，但未來校史館是否已可負擔相似工作，或是繼續加強，是一個機會，希望師生都能在過程中認識轉型正義。而4票同意票中，有學生也有教師代表，顯示此議題並非只是學生的事，威權時期台大學生曾被捕、被處決，教師也被解聘或被關押，這是台大需要面對的歷史責任。另外，對於拆除傅鐘傳言，涂峻清指出，台大秘書室所屬的校友中心執行長，在上班時間轉傳不實內容，今天也也有與會代表質疑，這樣的行徑是否太過浮濫？學生代表也有質詢，是否要對這樣的發言進行規範。