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「我愛台灣」　史瓦帝尼王子班柯希實踐碩士班畢業

編輯林莞茜/綜合報導-2020-06-13 15:27:40
▲我國邦交國史瓦帝尼王子班柯希（左）代表及實踐大學校長（右）陳振貴。（圖／陳振貴提供）
台灣非洲友邦「史瓦帝尼」的王子班柯希來台求學，今（13）日順利從實踐大學畢業，並取得碩士學位；班柯希代表碩士班畢業生致詞，感謝校方，稱「我喜歡實踐，我愛台灣」，並恭喜同學畢業，祝大家鵬程萬里。

2014年來台讀學士的班柯希，2年前在大學畢業時曾致詞稱「我愛台灣」，史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世，一行40多人，也特地前來參加；但今年受到疫情影響，國王和王后無法前來觀禮與致詞。

來台長達6年，班柯希今日正式自企業管理學系全英語國際企業組畢業，取得碩士學位，他大聲道出對台灣的愛，形容台灣就像他第二個家，他會永遠以台灣人為傲，感謝校方讓他有美好的學習經驗，目前也正在考慮，有可能在台繼續攻讀博士學位。

實踐大學校長陳振貴虔誠祝賀，希望班柯希在回國之後，將會在財金和外交等作出貢獻，而他也會是實踐大學和台灣在史瓦帝尼的代表；陳振貴指出，史瓦帝尼王國位在非洲南部，1968年與台灣建交至今，50年來一直是我國很忠誠的朋友，也不斷在國際場合替我發聲，同時他也轉述史瓦帝尼國王的話，稱「台史邦誼會世世代代維持下去」。

 

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