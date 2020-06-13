在台灣年紀大就租不到房？包租公曝「3關鍵」：照租不誤

台灣不少房產專家會勸年輕人要提早買房，其中一項原因就提到擔心年紀大了之後，房東會不願意租屋給長者。一名網友就表示自己就被這樣勸戒過，但就他觀察下來「我是看到不少老人還是租屋啊，甚至是超過 65 歲的也在租」，而這篇討論年紀大了租不到房的文章發出後，也引起不少網友討論。

近日在 PTT 的「 home-sale 」版就有網友討論房產專家經常指出，年輕人不買房的話，老了會租不到房子。但就他的觀察不僅發現台灣其實這種現象不常見，他也推測未來「私校倒閉周遭房子也會租人，真要買，老了買個小套房自己住也就可以了」，而在底下也有房東說明只要「長期穩定、房租無虞、不要獨居」其實都很願意租。

▲網友討論在台灣年紀大了到底租不租的到房。（圖／翻攝自 PTT ）

該篇文章立刻引起眾多討論，不少網友表示不用擔心這個問題「鄉下一堆房子哪可能租不到」、「可以住老人公寓，還有護理師，以後會越來越多」、「有錢不可能租不到」、「住鄉下不就好？房價便宜，先看看自己願不願意搬去」、「不可能租不到房，頂多租不到你想住的房」。

不過也有包租公回應「我就不租給老人啊 ，找小孩代租的我會請警衛幫忙看一下，入住的跟簽約的一不一樣人」、「我只租給長期穩定又出得起的租客，不要獨居的就好，誰管他年紀」、「不願租給高齡者大多應不是擔心經濟來源，而是身體健康狀況層面」。（編輯：楊智傑）