陳時中參加清大畢典　勉堅定意志 「一定到得了」

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陳時中致詞後參觀清大研究用原子爐及硼中子捕獲治療中心。硼中子捕獲是一種標靶輻射治療，不同於其他放射治療也會殺死正常細胞，照射中子束僅專注消滅被硼藥標記出來的癌細胞，不影響正常細胞。清大與榮總合作，已成功治療100例的頭頸癌病患，還有西班牙、巴西、澳洲、新加坡等國外病患跨海求治。

▲陳時中參觀清大研究用原子爐及硼中子捕獲治療中心。（圖/記者金祐妤攝,109.6.13）

新竹清華大學今(13)日上午舉行畢業典禮，邀請衛福部長陳時中擔任致詞貴賓陳時中以領導台灣抗疫國家隊的經驗，勉勵畢業生無論繼續升學或是就業，都要學會合作、體諒及聆聽；他一路走來，碰到許多狀況，常覺得自己到不了，但只要堅定意志，「一定到得了」。清大今年共有5356位學碩博士畢業生，因受疫情影響，縮小畢典規模，想參加者必須先報名，如人數過多就得抽籤，所幸每位報名者最後都能如願進場，校方特別製作繪有清華吉祥物貓熊圖案的口罩套，送給畢業生，作為疫情時代最特別的畢業紀念。清大還特別手工製作一對柴犬布偶「總柴」與「總柴夫人」，送給陳時中「總柴」穿著畢業袍，頭頂學士帽；「總柴夫人」則穿著繡上清大英文縮寫NTHU的醫師袍，胸前掛著迷你聽診器，象徵清華大學已申設學士後醫學系、希望能為國家培養新世代雙專長醫師。陳時中也提醒清華畢業生，未來有機會擔任領導人時，要「不怒而威」他說，剛擔任領導人的時候，幾乎一定是「怒而威」，有很強烈的企圖心、很好的計劃、但是「怒而威」之後，要思考怎麼更加理性、更體諒別人，找出團隊的優點，就能夠「不怒而威」，做一個好的領導者。他也說，不論是合作、還是做個不怒而威的領導者，都有一個前提，就是「聆聽」。他希望清華畢業生能懂得聆聽對方需求，「聽得懂，就會做得對！」