陳時中參加清大畢典　勉堅定意志 「一定到得了」

新竹清華大學今(13)日上午舉行畢業典禮，邀請衛福部長陳時中擔任致詞貴賓﹔陳時中以領導台灣抗疫國家隊的經驗，勉勵畢業生無論繼續升學或是就業，都要學會合作、體諒及聆聽；他一路走來，碰到許多狀況，常覺得自己到不了，但只要堅定意志，「一定到得了」。
清大今年共有5356位學碩博士畢業生，因受疫情影響，縮小畢典規模，想參加者必須先報名，如人數過多就得抽籤，所幸每位報名者最後都能如願進場，校方特別製作繪有清華吉祥物貓熊圖案的口罩套，送給畢業生，作為疫情時代最特別的畢業紀念。
清大還特別手工製作一對柴犬布偶「總柴」與「總柴夫人」，送給陳時中﹔「總柴」穿著畢業袍，頭頂學士帽；「總柴夫人」則穿著繡上清大英文縮寫NTHU的醫師袍，胸前掛著迷你聽診器，象徵清華大學已申設學士後醫學系、希望能為國家培養新世代雙專長醫師。
陳時中也提醒清華畢業生，未來有機會擔任領導人時，要「不怒而威」﹔他說，剛擔任領導人的時候，幾乎一定是「怒而威」，有很強烈的企圖心、很好的計劃、但是「怒而威」之後，要思考怎麼更加理性、更體諒別人，找出團隊的優點，就能夠「不怒而威」，做一個好的領導者。
他也說，不論是合作、還是做個不怒而威的領導者，都有一個前提，就是「聆聽」。他希望清華畢業生能懂得聆聽對方需求，「聽得懂，就會做得對！」
陳時中致詞後參觀清大研究用原子爐及硼中子捕獲治療中心。硼中子捕獲是一種標靶輻射治療，不同於其他放射治療也會殺死正常細胞，照射中子束僅專注消滅被硼藥標記出來的癌細胞，不影響正常細胞。清大與榮總合作，已成功治療100例的頭頸癌病患，還有西班牙、巴西、澳洲、新加坡等國外病患跨海求治。