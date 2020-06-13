陳時中邀醫界研商醫材爭議　醫勞盟開直播被迫喊卡

健保署日前公告8大類352項民眾自付額醫材訂上限，引發醫界反彈，衛福部長陳時中今（13）日於健保署召開閉門會議，邀集近40名醫界人士討論新制看法；陳時中會前表示，今就各界意見進行討論，為避免失焦，討論會不開放直播，希望政策能達到共識，創造雙贏、三贏。為避免同一特殊功能的醫材在不同院所價差過大，健保署針對8大類、352項醫材訂出差額收費上限，新制將在8月1日上路，引爆醫界抱怨聲浪四起；為此，總統蔡英文還特別要求行政院長蘇貞昌和衛福部長陳時中再研商。陳時中今日邀集近40位醫界代表及專家，召開閉門會議，但此次會議不開放直播及媒體入場；陳時中指出，開不開放各有利弊，但主要是希望能讓會議單純化，避免討論會失焦，若此次討論會無共識或結論，將會再度邀集各方進行討論，希望政策都能達到雙贏、三贏，對大家都是好的結果。但在會議進行一段時間後，陳時中突然稱，「今天沒開放媒體，就是希望大家能暢所欲言，表達真實意見，因此希望大家到此不要再直播」，與會者也紛紛表達反對；因此進行直播的醫勞盟便提出臨時動議，要求全場錄音並提供逐字稿，讓每一位發言者在會後審視發言再公布，以昭公信。醫勞盟說，希望部長能落實承諾，會後提供討論會的逐字稿，讓整個討論公開透明，也讓與會者能跟他們所屬的團體及醫學會交代，否則最後會遭質疑是摸頭會議；至於前半段會議的直播影片，醫勞盟則強調不會拿下。