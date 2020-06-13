鹹酥雞攤都沒人買過？女大生點「神秘品項」　老闆娘看傻

台灣特色小吃種類多樣，其中鹽酥雞攤更是讓台灣人愛不釋手，酥脆的炸物撒上胡椒鹽，加上九層塔的提味，不論逛夜市或當消夜都是台灣人的心頭好。而近日就有位女大生因晚餐「欠一味」，卻又懶得走太遠，於是走到在離家裡最近的鹽酥雞攤，意外發現竟可以買到「整包洗切好的花椰菜」，讓她開心的分享到社群，引起眾人討論。

近日就有一名大學生在社群平台 Dcard 上發文表示，原本晚餐在家煮了水餃，但想要再補充一份蔬菜，只好出門找找「但離家最近的只有鹹酥雞店，我就想說能不能買一包青菜回家自己煮，沒想到老闆娘竟然願意賣我一包花椰菜耶」，同時她也附上一包洗過切成一袋裝的花椰菜照片，興奮地問「有沒有人也買過」。

▲女大生在鹹酥雞店買了一包洗切過的花椰菜。（圖／翻攝自 Dcard ）

對此就有不少網友在該篇貼文底下熱情回應「蠻好的呀，花椰菜洗跟切處理超級麻煩」、「我們家開滷味店，也偶爾有人來這樣買啊，有些還會買老油條說要回家煮火鍋」、「這包直接丟到水裡面煮就好」、「我也曾經因為不想走太遠去對面滷味買高麗菜回家煮」。

但也有其他學生好奇「這樣不會很貴嗎」，而原 Po 則回應「就跟買炸花椰菜的價錢一樣 30 元，她也沒算我比較便宜啦」，對此就有網友表示「好貴 還不如去大賣場或全聯買 都有單賣一朵或小朵的」、「想想有些外面的燙青菜也賣到 40 也還好呀」、「那包花椰菜 30元 算滿便宜的啊！最近的菜都貴貴的」、「真是生活智慧王」。（編輯：楊智傑）