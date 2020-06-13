健保自付差額醫材新制延後實施　陳時中：先解決2問題

健保擬對差額給付特殊醫材訂收費上限，引發醫界反彈，健保署今（13）日下午邀請近40名支持、反對的醫師與專家開會討論，並由衛福部長陳時中主持，而經過2個多小時的討論後達初步共識。陳時中在會後表示，原訂8月1日上路的新制將延後實施，先處理極端案例及公開平台問題，2個月內再召集會議討論。為避免同一特殊功能的醫材在不同院所價差過大，健保署日前公告針對8大類、352項醫材訂出差額收費上限，並將在8月1日上路，也引爆醫界反彈，總統蔡英文還特別要求行政院長蘇貞昌和衛福部長陳時中再研商。陳時中今日邀集近40位醫界代表及專家，召開閉門會議，由於不開放媒進場及直播，也被認為是摸頭會議，但陳時中在會中表示不開放媒體，就是希望大家能暢所欲言，表達真實意見，還說「千萬不要說是摸頭會議，這是溝通會議，我開會開這麼久從不做這事，大家把意見表達出來，我們開放心胸討論，有狀況就去處理，希望能進步，絕對不會有特別目的」。對於有人直播，陳時中表示，開會用什麼型式展現，他沒意見，在詢問與會者意見後，因有人表達反對，醫勞盟直播只好中斷，但也改提臨時動議，要求全場錄音並提供逐字稿，讓每一位發言者在會後審視發言再公布，以昭公信。而經過2個多小時的討論達初步共識。陳時中會後受訪時指出，會議中發言都非常踴躍，一開始氣氛比較緊張，後來慢慢有共識，醫界、醫學中心有做意見表達，消費者也有發言，由於議題牽扯很大，長期實施後可能有後續衍生問題，原訂8月1日實施新制，先看整體進展再往下走，基本上大概時間會延後一點，但希望不要拖太久，分階段性完成一些事。陳時中強調目前先處理兩個問題，第一個就先處理極端情況，第二把醫病關係弄好，建立資訊公開，更友善的平台，讓消費者了解，有充分選擇權，如治療內容、副作用等，所以決議新制暫緩，等2個月內再召集一次會議，再來作討論。