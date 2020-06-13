連內褲都要我媽洗？他怒嗆準嫂嫂「公主病」：別來折磨人

現代人彼此交往到一定程度，會希望對方能夠與自己家人培養良好關係，而近日就有一名網友因為哥哥的女友「對家人沒禮貌、生活習慣差」，還擺出公主姿態，種種事件累積下來讓他不禁直接與親哥翻臉，大罵「眼光是有多差？交這種的回來折磨人阿」。

一名網友在 Dcard 自己原本與哥哥感情甚篤，沒想到自己哥哥的女朋友卻始終無法令他有好感，而相處過後更是發現「老媽跟她聊天，她從頭到尾面無表情，不然就是滑手機，後面幾次來家裡一樣不打招呼，直接進我哥房間，長輩特地切水果給她吃，也沒說謝謝」，讓他對女方印象極差。

▲原 Po 看不慣哥哥的女朋友大小姐態度，直接跟兩人翻臉。（圖／翻攝自 Dcard ）

此外，他也抱怨該名女生常自認「公主」做出許多誇張事蹟「住我們家用完浴室也弄得超亂

一進浴室不意外非常亂，卸妝棉直接丟在放牙刷的架子上，都是媽媽事後整理的，讓我更不爽

」。沒想到女方卻反過來告狀，對原 Po 哥哥抱怨他「態度很差」，讓他氣不過直接當面對哥哥和女方對質。

除了盤點女方罪狀外，原 Po 也氣得直接對她說「見到我爸媽不會叫，連內衣褲也要我媽幫妳洗，妳是來我們家當大小姐嗎

」，更直接對自己的哥哥大罵「看你媽幫你女友做牛做馬都不會心疼嗎？你怎麼不去幫你女友洗？眼光是有多差，交這種的回來折磨人」，讓不少網友在底下大喊「這種真的母湯」、「遠離公主」、「直接嗆就對了」、「不用客氣了」。（編輯：楊智傑）