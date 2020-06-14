04:19規模6強震！民眾收國家級警報驚醒　「引起原因」曝

今（ 14 ）日清晨 4 時 19 分，台灣東部海域發生規模 6.0 強震，地震深度 54.8 公里，全台皆有感，宜蘭、花蓮、南投、新竹、台東、雲林、嘉義最大震度 3 級，許多民眾深夜都收到國家級警報，紛紛被驚醒。對此，氣象局表示，此次地震是 2 個板塊擠壓碰撞，幾乎全台有感。

根據《 ETToday 》報導，氣象局地震測報中心課長林祖慰指出，此次地震是 2 個板塊碰撞擠壓，位置是菲律賓海板塊向北隱沒到歐亞大陸板塊所引起，屬於隱沒帶上比較深的地震活動，且幾乎全台都有感。

林祖慰接著也表示，根據過去資料來看，每 3 到 5 年會有一次規模 5.5 以上的地震活動，次數相對沒那麼多。而根據氣象局資訊顯示，此起地震位置位於北緯 24.27 度，東經 122.44 度，即在宜蘭縣政府東南方 85.3 公里，地震深度 54.8 公里，芮氏規模 6.0 。

氣象局公布各地震度級：





宜蘭縣地區最大震度3級





3級：武塔、澳花、南澳、冬山、牛鬥

2級：蘇澳、宜蘭市、頭城、內城、大同、南山

1級：龜山島





花蓮縣地區最大震度3級





3級：和平、太魯閣、花蓮市、鹽寮、西寶、銅門、水璉、磯崎

2級：秀林、西林、光復、紅葉、玉里、富里





南投縣地區最大震度3級





3級：合歡山、竹山

2級：奧萬大、國姓、日月潭、信義鄉、名間、南投市

1級：埔里、魚池





新竹縣地區最大震度3級





3級：竹東

2級：關西、五峰、峨眉

1級：竹北市





台東縣地區最大震度3級





3級：成功、東河

2級：長濱、海端、池上、利稻、綠島、蘭嶼

1級：鹿野、卑南、臺東市、太麻里、達仁





雲林縣地區最大震度3級





3級：斗六市

2級：草嶺、古坑、土庫、麥寮、四湖





嘉義縣地區最大震度3級





3級：番路

2級：民雄、義竹

1級：阿里山、大埔





台北市地區最大震度2級





2級：木柵、信義區

1級：陽明山





桃園市地區最大震度2級





2級：三光、桃園市、新屋

1級：中壢





基隆市地區最大震度2級





2級：基隆市





台中市地區最大震度2級





2級：梨山、德基

1級：烏石坑、霧峰、臺中市、大甲、梧棲





新北市地區最大震度2級





2級：新北市、五股

1級：三貂角、雙溪





苗栗縣地區最大震度2級





2級：南庄、苗栗市

1級：竹南、鯉魚潭、三義





彰化縣地區最大震度2級





2級：員林、大城、彰化市





嘉義市地區最大震度2級





2級：嘉義市





高雄市地區最大震度2級





2級：旗山

1級：甲仙、六龜、高雄市





台南市地區最大震度2級





2級：善化、新化、佳里

1級：東山、楠西、永康、臺南市





新竹市地區最大震度1級





1級：新竹市





屏東縣地區最大震度1級





1級：三地門、瑪家、九如、新埤、屏東市、滿州





澎湖縣地區最大震度1級





1級：馬公市（編輯：許苡晴）



