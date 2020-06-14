梅雨季未結束？鄭明典曝今年恐二度入梅

▲氣象局代理局長鄭明典今（14）日上午在臉書上發文表示，很可能會發生「二度入梅」的現象。（示意圖／NOWnews資料照）

日前台灣受到梅雨記影響，連日下雨，近日又進入大太陽的好天氣，氣溫也隨之升高，不過氣象局代理局長鄭明典今（14）日上午在臉書上發文表示，今年北方系統還很不穩定，很可能會發生「二度入梅」的現象。





鄭明典表示，梅雨鋒面北移，台灣在高壓影響下，連續出現高溫午後局部陣雨的天氣，這正是「出梅的天氣特徵」但從預報上看，今年北方系統還很不穩定，很可能會發生二度入梅的現象。鄭明典認為，以前預報能力不足，二度梅常是意外，大讚「現在可以在很早以前就看出跡象，這是進步！」





而臉書專頁天氣即時預報也在昨日發文指出，梅雨鋒面有死灰復燃的跡象，依照氣象模擬顯示，下個周末假日鋒面可能很靠近台灣，若真的如同預測，那麼將迎來梅雨季的最後一波鋒面，但目前仍要持續關注。





中央氣象局指出，今日隨著鸚鵡颱風逐漸進入中國廣東，環境場漸漸轉成弱偏南風型態，台東及高屏地區至清晨仍有局部短暫陣雨或雷雨機會，上午後各地仍舊為多雲到晴。





氣象局也提醒，由於今日環境水氣仍稍多加上日照強，午後對流發展狀況可能較為旺盛，各地都有機會出現午後雷陣雨，並有局部較大雨勢出現的機率。氣溫方面各地仍高溫炎熱，普遍在33至35度，而中南部內陸、台北盆地及花東縱谷一帶仍有局部36度以上高溫發生機率，民眾外出務必做好防曬工作並多補充水分。



