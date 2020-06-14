大甲媽鑾轎提前抵嘉義　翁章梁：用濃厚的人情味迎接盛事

陣仗縮小到800人，

、觀光客也減少，媽祖鑾轎前進的速度加快，

▲嘉義縣長翁章梁與奉天宮董事長何達煌致詞歡迎。（圖／讀者翁先生提供）

何達煌表示，禮拜一(8日)大甲鎮瀾宮說3天後的禮拜四(11日)就要出巡，所以他就與縣長通電話，2天內就完成所有的前置作業，非常感謝縣長；另外也要感謝新港鄉長林茂盛團隊，對環境的前置消毒作業。

大甲媽因新冠肺炎疫情，今年創下史上最晚起駕、隨行信徒最少、最早抵達嘉義的紀錄，但沿途信眾對大甲媽祖的熱情仍絲毫不減；今天比預訂時間提早2個小時抵達嘉義，嘉義縣長翁章梁、立委王美惠及地方民意代表，在雲嘉交界接駕；大甲媽今晚將駐駕新港奉天宮，明(15)日再由信徒自由上香膜拜，晚間11點起駕回程。受疫情影響大甲媽新港遶境進香宗教活動，延到7日疫情解封後，11日晚間即自鎮瀾宮由董事長顏清標等人帶隊起駕，原訂今天中午1點進入新港地區。因隨行信徒較少比預定時間提前大約2個小時到達嘉義；嘉義縣長翁章梁、立委王美惠、奉天宮董事長何達煌、縣議員陳文忠等在崙仔大橋南端搭台接駕。

翁章梁指出，大甲媽來到嘉義，真是嘉義人的福氣，感謝剛出院的鎮瀾宮董事長顏清標於疫情解封，就力挺南下奉天宮遶境進香；嘉義人將用濃厚的人情味迎接一年一度的遶境盛事。





大甲媽駐駕奉天宮，原訂明(15日)天上午8點舉行的祝壽大典，因疫情取消改由信眾自由上香膜拜；晚間11點再起駕回程台中鎮瀾宮。



