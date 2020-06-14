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帶傘了嗎？氣象局發布17縣市大雨特報

記者張志康/綜合報導-2020-06-14 15:01:44
▲氣象局針對全台十七縣市發布大雨特報。（圖／翻攝自中央氣象局官網）
中央氣象局表示，由於午後對流雲系發展旺盛，針對全台十七個縣市發布了大雨特報，提醒民眾出外時，要小心突然而來的大雨、雷擊與強陣風。

氣象局14時35分發布了大雨特報，氣象局指出，由於午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今（14）日雲林以北、南投地區及其他山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

發布大雨特報的縣市包括了基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣全境，以及嘉義縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣山區。

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