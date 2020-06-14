高雄上呼吸道群聚感染　疾管署：確診是一般感冒

高雄某學校發生同一班15名學生出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、嘔吐等上呼吸道群聚感染。疾管署副署長莊人祥今日稍早表示，昨日送往昆陽實驗室的四支檢體中，其中三位檢出鼻病毒陽性，另一位未檢出。因此，這次的群聚確認為鼻病毒感染導致的一般感冒。據瞭解，鼻病毒是最常造成一般感冒的病毒，因為它會感染鼻子引起發炎而命名。這起中學學生上呼吸道群聚既然已確認為鼻病毒感染，也就是一般的感冒而已，因此民眾無需太過緊張。