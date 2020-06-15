NOW早報／台灣哪最需捷運？眾喊「一縣市」：早該蓋好了

台灣哪裡最需要捷運？全場狂喊「一縣市」：早就該蓋好了





不少台北及高雄的上班族都仰賴捷運通勤，因其分布路線精密，讓兩座城市的民眾想去哪就去哪，只要搭上捷運，基本上沒有到不了的地方，十分方便。近日，就有網友在 PTT 貼文指出，「新北、台北捷運開發已久，而且每日運載量大不提，然後最近台中跟台南也有意建設捷運，增加地區基礎建設，改進城市基本機能，台中我不熟沒有意見，去台中搭過公車真的蠻方便的，但是台南總感覺不太適合捷運欸，有沒有全台都想蓋捷運的八卦？」





貼文一出，網友紛紛回應「台中早就該蓋好了....這麼多景點」、「台中公車是不錯，但捷運真的要蓋」、「台中逢甲觀光景點一堆，真的要蓋比較方便」、「台中大概蓋了 30 年了吧」、「說台中公車好的只有在市區吧..其他地方真的需要捷運啊」、「台南我不知道啦，台中有些路段真的需要捷運。」



綜合網友意見，多數人認為「台中市」非常需要有捷運建設，事實上，台中目前也致力於興建捷運當中，中捷公司日前表示，台中第一條綠線捷運的通車，穩定性測試第 7 天末班車在 12 日凌晨 0 時 35 分駛達高鐵台中站，宣告初勘前須完成的連續 7 天穩定性測試成功過關，又更朝年底通車目標再下一城。



▲網友討論台灣縣市興建捷運問題。（圖／翻攝PTT） 今日天氣／各地高溫炎熱！留意午後局部雷陣雨





今（ 15 ）日太平洋高壓增強，天氣漸趨穩定，除清晨至上午南部地區偶有局部短暫零星陣雨外，台灣各地大多為晴到多雲的天氣，午後中部以北、東北部地區及其他各地山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，前往山區活動請留意天氣的變化；溫度方面，各地高溫炎熱，普遍在 33、34 度，尤其嘉義以南、南投近山區與河谷及花蓮縱谷一帶有局部 35、36 度以上高溫發生，外出請做好防曬措施並多補充水分。





陳其邁駁二與王瑞德請市民吃冰 強調與韓國瑜還是朋友





資深媒體人王瑞德在上週罷韓結束後表示，為了慶祝罷免成功，昨（ 14 ）日在高雄駁二特區請高雄人吃冰，行政院副院長陳其邁也應邀出席，現場支持者也紛紛大喊「市長好」，搶著要簽名握手合影，陳其邁也表示，他和韓國瑜還是好朋友，不會因為政治上的分歧而折損與韓國瑜的朋友交情，他也希望有機會把心力奉獻給故鄉。



▲資深媒體人王瑞德為了慶祝罷免成功，14 日在高雄駁二特區請高雄人吃冰，行政院副院長陳其邁也應邀出席，現場支持者也紛紛大喊「市長好」，搶著要簽名握手合影。（圖／記者郭俊暉攝，2020.06.14）

泰國擬解封邊境！入境免隔離 首波安全名單含「台灣」





新冠肺炎（ COVID-19 ）疫情趨緩，亞洲國家陸續傳出計劃有條件部份解除邊境管制。其中，已連續 18 日無新增本土病例的泰國，正研議將疫情同樣控制得宜的國家納入「旅行安全圈」（ Travel Bubble ）互惠協議，讓簽署此協議的成員國人民可自由往來兩地，不受隔離政策限制，以重振泰國觀光產業。據了解，目前台灣、南韓、日本、越南、中國、紐西蘭等多國政府均有意簽署。外交部表示，目前尚未得知正式的清單，但泰國政府確實並未排除將台灣列入優先名單的行列。



▲泰國機場。（圖／翻攝自推特）

國民女友水中辣穿比基尼 化身「美人魚」擁抱大海





「國民女友」祈錦鈅因為甜美的笑容撞臉女神周子瑜備受關注，年紀輕輕的她多才多藝，17 歲時就憑著出眾的外貌入行當模特兒，19 歲還自學寫網頁程式當起工程師，日前她為了慶祝拿到大學文憑，拍攝了一系列的「水下攝影」，完美詮釋美人魚扮相。



▲祈錦鈅喜歡沉浸在大海。（圖／祈錦鈅臉書）

吉祥話「天天開心」讓人窩心？「1地點」超忌諱：母湯說



