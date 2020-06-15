花蓮濱海公路上出現「這輛車」！眾一看全讚翻：揪甘心

▲一名女網友在花蓮濱海公路上驚見「一輛車」，並 PO 網分享，讓全場看後不禁讚翻，直呼「揪甘心！」（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實說）

花蓮不僅好山好水，美食也相當多，是許多遊客必造訪的城市之一。近日一名女網友在臉書社團透露，自己在花蓮濱海公路上驚見「全聯行動超市車」，而畫面曝光，全場紛紛讚翻，直呼「揪甘心！」

原 PO 在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」中貼出一張照片，並表示她在花蓮濱海公路上意外看到一輛「全聯的行動超市車」，只見行動超市車上擺滿琳瑯滿目的貨物，除了基本的飲料、泡麵、零食外，甚至還有冷凍食品可購買，車上更搭著小樓梯供民眾上車選購，讓她相當驚喜，同時倍感窩心，不禁直呼「揪甘心！」

▲全聯行動超市車。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實說）

而畫面曝光，立刻引發討論，網友紛紛留言「令人感動」、「真的為民服務，回饋社會」、「貼心，棒！」「好想遇到這行動車喔！」「哇！好特別的古早味行動超市」、「哇！揪感心」、「這太酷了，我想去逛」、「蔚藍的天空配上繽紛的貨品，我覺得有一片寧靜的海與微風吹過。」「佛心來的，擺這又不賺錢」。

事實上，全聯「行動超市車」早在 4 月就已正式營運，主要服務地點為嘉義、花蓮等偏鄉地區，據了解，行動車上約有 400 項民生、生鮮與冷凍食品，販售種類應有盡有，不僅如此，車內商品若售完，還可透過預購方式下單，且福利點集點等好康活動也皆與實體門市相同。（編輯：許苡晴）