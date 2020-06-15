北京爆多例新冠肺炎確診　莊人祥：這波疫情才剛開始

新冠肺炎疫情持續延燒，中國大陸前腳才表示國內疫情趨緩，現在根據中國大陸官方通報，北京已經連續兩日都新增超過30例的確診個案，13日確診36例，還有無症狀感染者1例，14日也新增36例確診。
北京市衛健委也召開記者會表示，這些新的確診病例全部與疫情爆發地「新發地市場」有關，現在針對新發地市場人員和周邊居民，都會進行全面篩檢，並且強調已經進入「非常時期」。
對此中央流行疫情指揮中心也不敢鬆懈，發言人莊人祥表示，目前掌握到北京市的疫情相關消息，就是在新發地市場可能有境外移入個案沒有被檢測出來，因為目前看到的新冠肺炎病毒株是歐美病毒株，與當地的病毒株不太一樣，研判是境外移入個案所傳播，再加上市場人員聚集，因此病原污染環境。
針對北京市新的一波疫情在正發酵，莊人祥也強調，指揮中心一直都有高度關切與了解北京疫情發展狀況，當地政府也會擴大檢驗，並且把接觸者迅速釐清，目前針對北京或是中國大陸的邊境管制措施，並不會有所更改，還是以居家檢疫14天為主，莊人祥提到，這跟之前武漢爆發疫情的狀況不太一樣，當時是因為疫情嚴重，再加上資訊不透明，這回北京市場造成的群聚感染，疫情才剛開始，後續會再繼續進一步掌握狀況，來做防疫措施的跟進。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。