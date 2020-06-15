大甲媽解封遶境／媽祖信徒蓋高尚　虔誠心香來祝壽

一年一度的大甲媽遶境，在全台媽祖信徒的期盼下，於延後數個月後正式復辦，昨（14）日晚間抵達目的地新港奉天宮，由於今年的活動與防疫新生活結合，在盡量減少鑽轎腳等活動下，抵達新港奉天宮的時間比以往都早。

台灣從今年年初就飽受新冠肺炎的侵襲，包括大甲媽遶境等大型活動也都延後或取消，然而台灣防疫有成，政府宣佈大規模解封，大甲鎮瀾宮也隨之宣布復辦遶境進香，但取消起駕宴以及祝壽大典。

▲新港奉天宮將防疫新生活宣傳看板放在廟門希望大家一起遵守。（圖／記者黃彥昇攝）

按照往例，抵達新港天宮後的隔天是祝壽大典，由鎮瀾宮與奉天宮的董事長與政要們主持，配合誦經團與眾多信徒的誠心，一起向媽祖祝壽。雖然台灣已經大推模解封，但這次遶境的主辦與協辦單位都遵守防疫新生活的政策，嚴格控管人數、每日量體溫、勸導不鑽轎腳、勸導不共餐共食，也取消祝壽大典，改由信徒自由參拜媽祖。

以往的祝壽大典都需要一段不算短的時間，同時萬人空巷，雖然拉近了人與人的距離，卻也少了社交安全距離，為了不讓防疫國家隊以及國人好不容易交出的亮眼成績單有了破口，廟方因而將之取消。

根據保庇NOW的觀察，今天到新港奉天宮參拜的人數明顯比往年來得少，以往在祝壽大天這一天的人潮大多是肩碰肩那樣的擁擠，而今年則可以拉開安全距離，除了廟方「宣導線上參與遶境」有成效之外，更多的是信眾自發性配合防疫新生活政策，就如起駕當日鎮瀾宮的執事人員所說，「這一次的活動是大家好不容易爭取而來，希望大家要珍惜。」

在原定祝壽大典的日子裡，大多數的信眾都是參拜完就離開，把參拜的機會留給其他的媽祖信徒，若有人沒戴口罩或口罩沒戴好也會互相提醒，單純就防疫新生活的實行面來看，媽祖的信徒們都擁有共識，不浪費這個好不容易爭取來的機會，既守住了傳統，也共同承擔起防疫的責任。

今年在起駕之前，主辦方就提出了一句口號，是「防疫若做好，媽祖也額樂（台語，誇獎之意）。」希望參與這場宗教盛事的媽祖信徒們能一起負起責任，因為防疫不是只靠廟方宣導就能達成的目標，就算廟方用盡全部的力氣宣導，沒有信眾的配合也是事倍功半，以目前信眾自律的情況來看，媽祖的信徒的確是「蓋高尚」，所以祝壽大典有無與否並不是目前最重要的事，只要有心，人人都可以用心裡的心香向媽祖婆祝壽，祈求未來的一切平安順利。（編輯：黃彥昇）

雖然少了祝壽大典，改由嘉義縣長翁章梁、奉天宮董事長何達煌、鎮瀾宮董事長顏清標等人代表參拜，但信眾仍十分虔誠，都配合遵守奉天宮「右進左出」、「進廟戴口罩」、「雙手噴酒精」等政策。