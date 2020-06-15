神秘生物襲警？鄰居見桃園「地方惡霸」全笑歪：晚上加菜

台灣警方在執法時遇到不服從的歹徒會在必要時採取強硬手段，但是當警察遇到這款「惡霸」時該怎麼處理？近日在桃園大園區就傳出一起「襲警」案件，犯人竟然是一對黑白相間的山羊，到場處理的員警一度遭「頂撞」挑釁，讓路過的民眾紛紛笑得拍下這段畫面分享到臉書，引起眾多討論。

近日在臉書社團「爆料公社」就有一名網友分享在社區拍下這段「襲警案」，並發文表示「昨天傍晚巧遇羊氏夫妻，公羊一度挑釁、站立衝撞員警，還真的是在『趕羚羊』，感謝波麗士大人帶牠們回家」，同時也提到雖然動物很可愛，但放養在路邊的動物可能會影響到駕駛、用路人的安全，希望可以不要在亂跑到街上了。

▲桃園街道上有兩隻社區的「惡霸」時常困擾用路人。（圖／翻攝自臉書「爆料公社」）

▲畫面中可以看到黑羊對上赤手空拳的警察。（圖／翻攝自臉書「爆料公社」）

而從畫面中可以看到，有兩隻黑白毛色相間的羊就站在街道上，看到赤手空拳的員警還上前用頭頂撞，讓警方十分無奈。對此，底下就有不少留言回應「這個要算妨礙公務嗎」、「襲警，抓起來燉羊肉爐」、「這樣挑釁通常都會被壓制然後頭被踹一下才會送辦」、「我以為波麗士大人晚上加菜了」。

不過其中也有當地人透露這條被山羊霸佔的街道，其實是在桃園市大園區的中正東路三段，不少在地人就抱怨「這老是擋我路的兩隻黑羊，會追機車追狗」、「昨天用路人停等紅綠燈，公羊還跑去頂人家車子」、「公羊也一直頂我的車牌，還用嘴巴咬要開我的車廂」，紛紛稱呼這兩隻羊是「地方的惡霸」。（編輯：楊智傑）