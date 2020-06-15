台人旅遊劣根性？花蓮人見「垃圾一條街」氣炸：比陸客爛

因應國內新冠疫情趨緩，交通部觀光局推出安心旅遊補助，希望振興國內旅遊經濟，不少國人也紛紛計畫連假、暑期的出遊行程。然而就有花蓮人表示，民眾最常詢問的花蓮觀光秘境慕谷慕魚和翡翠谷，就因為台灣人的壞習慣而遭到破壞，甚至面臨「封閉」的情況，引起不少討論。

近日就有一名來自花蓮的男網友在 Dcard 上發文表示今年「慕谷慕魚沒有開放」，除了因為內部走山之外，也告誡部分知道有台電修護道路，就擅自帶人走進慕谷慕魚的民眾「誠摯呼籲那些人別擅自自己帶朋友來，請你認識的當地人帶，因為你不懂裡面的水域有多危險，去年有些遺憾就是這樣發生的」。

▲花蓮網友 Po 出觀光地的街景，表示心疼。（圖／翻攝自 Dcard ）

另外原 Po 也貼出一張另一個觀光勝地「翡翠谷」的街道照片，從畫面中可以看見街道上堆滿了一袋袋垃圾，並提到「拜託，人很多我知道，垃圾帶走好不好」，同時他也表示村莊已經在開會，討論要不要封閉翡翠谷，「請各位來玩的朋友好好珍惜我們的環境」。

不少台灣人看到照片後，除了表示心疼外，也在底下回應「雖然很想去，可是每次看到開放遊客後，被一堆沒有公德心的人亂丟垃圾、汙染環境，就覺得很心疼當地居民跟這美麗的大自然」、「我是覺得你們就乾脆全封了吧。台灣人的劣根性就是這樣，講是講不聽的」、「本身是花蓮人，雖然不是銅門人，但真的覺得很多地方在爆紅後都變得很髒亂」。（編輯：楊智傑）