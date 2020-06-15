大甲媽解封遶境／遶境配合防疫新生活　大家都是局內人

在新冠肺炎疫情趨緩後，政府宣布大規模解封，而台灣指標性的宗教活動大甲媽遶境隨之重啟，從副董事長鄭銘坤招開記者會的那一刻起，這場大規模、跨縣市的宗教活動，就被全國人民放大檢視。

大甲媽遶境的活動歷史非常悠久，僅有少數幾次因為不可抗因素而中斷，其他時間都是照常舉行，是有著長久歷史的傳統。但這個長久且破百年的傳統碰到來勢洶洶的新冠肺炎，在第一回合，信徒們選擇了妥協，配合政府的防疫政策，但也留下了「延後而非取消」的伏筆，告訴大家只要疫情緩解，媽祖仍有出門的可能。

▲大甲媽遶境雖順利重啟，但仍須接受許多檢驗。（圖／記者黃彥昇攝）

這場活動得來不易，是全台民眾上下一心守住疫情才好不容易有的結果，如果真的希望這個活動代代相傳，那麼責任就並非只在廟方與政府機關身上，而是參與這場活動的每個人都要平均分配，也沒有人可以從中卸責，因為在這場宗教活動中，沒有一個參與者是局外人，是不是人人都有責任，答案是肯定的。（編輯：黃彥昇）

隨著防疫國家隊與全台人民的努力繳出了亮眼成績單，從一開始口罩缺貨造成的人心惶惶，到現在超過兩個月沒有本土病例而大規模解封，這一路走來並不容易。當社會的生活步調逐漸回復正常，原本被延遲的宗教活動也開始重啟，只是大家對於廟會人潮接踵比肩、吃大鍋飯、睡大通鋪，這些固有印象太深，也讓政府官員乃至基層信眾都擔心遶境重啟後會不會有防疫破口。這就是典型的理性與感性的戰爭。理性上我們都知道為了避免人群接觸，若能將活動取消是最好的，其實神明在民間信仰中本來就帶有「除瘟」的職責。感性上卻又認為神明出巡是安定人心，且百年傳統不可斷。相信包括廟方管理階層在內的大多數人，都面臨了這場理性與感性的戰爭，但幸運的是，由於前半段的防疫活動中大家仍以理性掛帥，今天才有大規模解封復辦活動，信眾們才有感性的機會，就如同起駕當天鎮瀾宮執事人員所說，這場活動爭取不易，大家要努力珍惜。由此也可看出，理性與感性並非天秤兩端，只要能好好合作，在理性與感性的攜手合作之下，仍然可以延續百年傳統，同時也戍守疫情防線，跟著媽祖走的同時遵守防疫新生活守則，就是最簡單的例子。所以遶境復辦並不是這場戰爭的終點，只是中途的灘頭堡，可以預料到待遶境結束後的很長一段日子內，仍會有許多人放大檢視這一場遶境的每個時刻與每個角落，幾個人沒戴口罩、幾個人口罩沒戴好，都有可能成為討論焦點。所以為了避免活動結束後可能如排山倒海而來的批評，在目前遶境活動仍屬於現在進行式的當下，有參與這場活動的每個人都遵守防疫新生活的守則，戴上口罩、保持社交距離、不共食，是最好的努力方向。但廟方並非公家機關，沒有強制力，無法做到一百分是可想而知的，但若參加這場活動的每個人都能互相提醒、互相幫忙，哪裡有缺失就趕快補上，相信能有個八十五分是沒有問題的。