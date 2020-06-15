萬和宮服務國際化　6種語文籤詩機惠及外籍遊客

▲萬和宮董事長蕭清杰示範操作籤詩機，可以依自己國籍操作，取出的籤詩就能滿足需求，讓外籍遊客也能看得懂。（圖／萬和宮提供）

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擁有336年歷史的台中市萬和宮，為服務來自世界各地觀光客，除了傳統式籤筒，最近增設多達六種語文功能的籤詩機，服務品質國際化，來自紐西蘭的凱倫，在體驗多國語文籤詩機後，終於能看懂籤詩內容，開心的說「好用又方便!」萬和宮董事長蕭清杰指出，萬和宮香火鼎盛，國內外遊客與信眾不少，近幾年來，外籍觀光客日漸增多，有些入境隨俗，參香拜拜之後會祈求籤詩，請求媽祖指點。雖然籤詩內容有中文解說，外籍遊客卻大多「莫宰羊」，看不懂籤詩含意。為因應外籍遊客需求，讓他們深入體驗台灣宗教文化，萬和宮服務品質國際化，最近增置包括中文、英文、日文、韓文及泰文等六種語文，六十甲子籤的籤詩機，使用時，虔誠默念所求願望，再依圖示說明操作，即可取出籤詩，相當方便。來自紐西蘭的台中女婿凱倫，多次到萬和宮參觀拜拜，以前看到信眾在抽籤詩，覺得滿好奇的，但因看不懂籤詩的中文而作罷。日前，凱倫由太太陪同再次到萬和宮拜拜，獲知增設了籤詩機，相當興奮，立即操作體驗，看到籤詩機「吐出」英文籤詩，樂得直呼「好用又很方便!」旅居台中11年，第一次到宮廟抽籤的凱倫透露，抽出的籤詩內容，與他的心境不謀而合，直呼太神奇，感謝媽祖加持凱倫也說，詩籤的英文翻譯夠水準，簡單明瞭。