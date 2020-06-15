越捷復航僅「單向」載客　華航7月增班、恢復越洋線熱食

台灣新冠肺炎疫情趨緩，華航宣布，自 6 月 16 日起陸續於越洋航線提供熱餐， 7 月份起也將增加部分客運航班；越捷航空也公告， 7 月 1 日復飛胡志明、河內－台北航線，但僅提供越南出發往台灣的「單向」載客服務，其他航線航班仍將暫時性停飛至 8 月 15 日。
華航表示，配合政府防疫政策並檢視市場需求，逐步調整運能規劃及機上服務，自 7 月份起增加部分客運航班，區域航線包含日本東京、曼谷、新加坡、吉隆坡及檳城等，越洋航線則包括洛杉磯、舊金山、阿姆斯特丹及法蘭克福等，並自 6 月 16 日起陸續調整越洋航線餐點服務，除防疫餐盒外另提供一份熱餐主食。
華航說，考量倫敦蓋威克機場（ LGW ）地勤代理公司暫停代理業務，原台北往返倫敦蓋威克機場航線，將自 6 月 19 日至 10 月 24 日短期調整為台北往返倫敦希斯洛機場（ LHR ）營運。因倫敦當地實施國境管制及評估訂位需求，航班初期僅載貨營運， 7 月 3 日至 7 月 31 日期間計畫每周營運 1 班載客航班往返，其餘航班為載貨營運， 8 月份以後航班將續視各國邊境管制措施及市場需求機動調整。
此外，越捷航空公告， 7 月 1 日至 8 月 15 日將復航台灣往返越南的部分航班，包含每周三、五、日的胡志明－台北 VJ840 、 VJ841 航班，每周二、四、六的河內－台北 VJ942 、VJ943 航班，但僅提供越南出發往台灣的「單向」載客服務，其他航線航班仍將暫時性停飛至 8 月 15 日。
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