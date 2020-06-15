大甲媽遶境瘋！她騎重機「超狂偽裝」成亮點　路人全搶拍

▲大甲媽遶境因疫情減少了參與人數，但熱情的民眾也是花招百出。（圖／翻攝自臉書社團「大甲媽祖九天八夜遶境體驗團」）

大甲媽祖遶境自 11 日晚間 11 點正式從台中的鎮瀾宮起駕，展開橫跨 4 縣市 9 天 8 夜的遶境活動，儘管今年因疫情影響，信眾參與數大幅減少，但仍有不少熱情的香客願意共襄盛舉。近日就有網友拍下行腳過程中，兩名騎著經「迷彩偽裝」後重機的女香客，引起眾人討論。

今年受疫情影響，不少信眾徒腳進香意願低，但隨著遶境的開始每年參與的熱情信眾也漸漸加入隊伍當中，在臉書社團「大甲媽祖九天八夜遶境體驗團」中就有網友拍下路上看到騎著「迷彩偽裝」重機的兩名香客，從照片中可以看見除了車身、車廂外，連兩人頭頂的安全帽都有著像是泥土色的偽裝，就連車尾都還插著芒草稻穗。

▲這兩位香客「戰鬥裝」的穿著和迷彩重機引起眾人注意。（圖／翻攝自臉書社團「大甲媽祖九天八夜遶境體驗團」）

▲該台機車也從頭到尾被「戰術偽裝」，成為遶境亮點。（圖／翻攝自臉書社團「大甲媽祖九天八夜遶境體驗團」）

這張照片吸睛的畫面一出，立刻引來不少網友留言表示自己也有遇到「這兩人好帥哦！」、「我以為是在拍電影」、「我以為他的安全帽跟機車掉進泥土裡過」、「這應該是從彰化『田中』來的」、「偽裝的很好」、「單兵注意」、「乍看之下還以為沾到牛大便」。

不過也有網友表示「雖然很有創意，但看了不太舒服」、「我也有看到，直覺是你們不熱嗎」、「會中暑吧」。此外，今年廟方預計 20 日回鑾安座，也提醒香客遶境要配戴口罩、勤洗手，而除了行腳進香外，廟方也首度要求信眾恢復古禮，全體下跪、雙手合十，讓不少信眾大讚「尊重習俗，恢復傳統禮儀」。（編輯：楊智傑）