大甲媽解封遶境／非三進三退！大甲媽拜廟採「踏大小禮」

▲白沙屯媽祖鑾轎於北港朝天宮前三進三退。（圖／保庇NOW資料圖）

▲大甲媽祖「踏大小禮」示意圖，圖為基隆聖安宮謁祖入廟直播畫面截圖。（圖／翻攝自大甲鎮瀾宮粉專）

「三進三退」是台灣民間信仰中，神明之間互相拜訪時最常見的拜廟禮儀，以白沙屯媽祖每年徒步至北港進香為例，白沙屯媽祖鑾轎「粉紅跑車」抵達北港後，在現場所有信眾的歡聲雷動下完成三進三退儀式，並直接進入北港朝天宮，可說是整個進香過程的最高潮。「三進三退」儀式指的是在建築物前來回前進、後退三次的行轎模式，此儀式根據老一輩流傳下來的說法是為了向鎮宅神明或當地神靈行禮致意。在神明遶境出巡、進香等場合皆可看到三進三退的儀式，屬於神靈間的問安、行禮方式。但是有許多信眾在大甲媽祖遶境隨香的過程中，或是觀看遶境的線上直播時發現，大甲媽祖鑾轎在拜廟時並沒有「三進三退」儀式，覺得相當納悶。其實，雖然沒有三進三退的儀式，但並不代表大甲媽祖沒有拜廟，而是大甲媽祖的拜廟方式較獨特。注意看的話，可以發現大甲媽祖鑾轎在拜廟時，會先面對廟宇的正中央向前直走三步並點一下，再向左走三步並點一下，再向右走三步並點一下，最後回到中間後最後一點，且每一個方向都是從「左腳」起步，這個拜廟方法是大甲媽祖特有的「踏大小禮」。踏大小禮後，大甲媽祖鑾轎才會迴轉倒著進入廟宇停駕或是駐駕。大甲媽祖遶境將於本週六（20日）回駕大甲鎮瀾宮，這幾天不妨觀看遶境線上直播，仔細觀察大甲媽祖拜廟時獨有的「踏大小禮」儀式，相當特別。（編輯：連宜方）資料參考：台灣民俗文化工作室