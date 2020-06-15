黃子佼逗趣行銷日環食　嘉義縣長「笑嘎併軌」

▲6月21日嘉義縣日環食活動，邀請到三金主持人黃子佼現場直播。（圖/記者邱嘉琪攝，2020.06.15）

▲翁章梁和黃子佼不顧形象宣傳嘉義縣「太陽之都」觀日活動，兩人模擬空軍執行日環食空勘場景，轉動毛巾的翁章梁玩到「笑嘎併軌」。（圖/記者邱嘉琪攝，2020.06.15）

﹔

為搭上日環食天文奇景拚觀光列車，6月21日嘉義縣政府規劃全縣4大觀日點、超過10處的「太陽之都」觀日活動，當日三點半藝人黃子佼亦將於北迴歸線太陽館進行直播，6月15日下午黃子佼率先來到縣府，與縣長翁章梁大力預告活動的精彩，除大啖在地美食，兩人還模擬空勘場景，負責快速旋轉毛巾的翁章梁還「笑嘎併軌」。6月21日夏至當天，日環食將於嘉義強勢登場，縣長翁章梁說，嘉義縣是「太陽之都」，是全台最佳觀賞城市，實體活動跨域山海平原，從包括北回歸線太陽館、故宮南院、高跟鞋教堂及牛埔仔草原4大觀日點到太平雲梯，全縣觀測活動超過10處，民眾到活動現場消費或打卡即贈送限量觀日太陽眼鏡，活動現場也有百萬觀日望遠鏡供民眾觀日，更有精采表演、嘉有好市集、621份免費鳳梨、科學闖關活動等特色活動。另外，還特別邀請三金主持人黃子佼在活動當日三點半特製直播節目，黃子佼6月15日率先於記者會中和縣長翁章梁不顧形象互動大力行銷，之前翁章梁拍攝爆笑「觀日任務創意CF」大受好評，現場兩人趣味模擬，黃子佼戴上塑膠椅當飛行員，翁章梁則在後方賣力旋轉毛巾，假裝是快速轉動的螺旋槳，連CF劇中人員「笑嘎併軌」的模樣，翁章梁也「神還原」，笑倒一堆人。黃子佼說，「嘉義縣絕對是這禮拜全亞洲最熱門的都市！」自己以行動支持嘉義縣旅遊，已安排3天2夜，甚至訂好飯店，一定要來嘉義縣玩透透黃子佼還說，自己身為三金主持人，但「嘉義縣才是真正的三金大縣，金好甲、金好玩、金好買！」