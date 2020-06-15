嘉市6月21日環食閃耀登場　天文特派員邀您共賞

嘉義市因日環食熱起來，15日特別於活動主場地北香湖公園提前開跑舉行天文志工誓師記者會，為了迎接來自全台各地因日環食造訪嘉義的朋友，200位以上的嘉義日環食觀察嚮導也已經做好萬全準備，要引領大家來趟難忘的天文之旅。

嘉義市長黃敏惠與嘉義天文協會總幹事黃傅俊及理事長莊明娟等眾貴賓一同參與活動，黃敏惠特別為日環食觀察嚮導頒發獎章，任命這些日環食觀察嚮導們成為最佳導遊，現場也有一字排開的望遠鏡要告訴全國民眾，宣示嘉義市已經準備好了。

嘉市府指出，日環食是百年難得一見的天文奇觀，我們把這裡當做成最重要的教育園地，嘉義也超前部署「日環食」活動，因為嘉義市天文協會和市府為此已經籌備了兩年多時間，辦理日環食巡迴講座、培訓天文解說師資及協助「天文闖關趣」教育活動等，讓嘉義市的日環食活動富有教育意涵。

黃敏惠進一步表示，除了齊備的硬體，我們也有最棒的志工導覽，還有大師講座，北回歸線上的嘉義市是最好的觀測點，主場就在嘉義市！

嘉市府表示，6/20北香湖有無人機表演、6/21還有戰機衝場演出，以及北香湖公園主場活動將熱烈迎接日環食，北香湖公園為開放空間，周邊也設置有望遠鏡區及闖關活動，歡迎民眾一起來共襄盛舉。本次日環食現象將從14時49分開始初虧、16時14分食甚，最後則在17時25分復圓，整個過程主場活動也將以節目的形式進行網路線上轉播，讓無論身處何方的朋友都能一起觀看日環食。詳細活動資訊可至官方網站（https://www.2020aseinchiayicity.com.tw/）及粉絲專頁（https://www.facebook.com/2020aseinchiayicity/），任何最新消息將即時更新。