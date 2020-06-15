台金航空機位吃緊　民航局允諾增加班次及協調放大機型

為爭取台金航空運能，金門縣政府今(15)日偕同地區觀光業者前往民航局拜會，局長林國顯局長允諾將增加班次及協調放大機型，對於民眾所關切的虎航七月加入台金航線輸運一事也透露「樂觀」。





隨著近期國內疫情趨緩，觀光業日漸復甦，來金遊客增長已造成台金航空運能吃緊，金門縣長楊鎮浯特邀集金門縣旅行商業同業公會理事長林永標、金門縣觀光協會理事長吳嘉獎、金門縣民宿旅遊發展協會理事長翁世白、金門縣旅館商業同業公會理事長蕭淑珍，以及觀光處同仁於今日拜會民航局局長林國顯，尋求因應之策。





會中除極力向民航局爭取台金航班放大機型及增加班次，希望虎航320機型儘早加入台金航線，同時也提出應早日恢復金澎航線，以因應端午節連假及暑假旺季之鄉親及旅客需求。此外，亦請民航局協助金高線，爭取立榮恢復為每日8班，促成華信航空加入金高航線，提供更多的運能。





楊鎮浯表示，儘管疫情前之台金航線航班係整體配合小三通旅客運能而設計，後也因小三通客運暫停而進行減班調整，但近期國人赴金旅遊意願與需求倍增，民航局應適時增加台金航線班次及放大機型，才能因應市場需要，同時帶動金門經濟產業發展。另請民航局確實要求航空公司維持合理的團散比例，及早清票，加速機票流動性，以維旅客權益。





對此，民航局林國顯局長當場允諾，將增加台金航線班次及協調放大機型；並表示將請航空公司維持合理的團散比例，及早清票，以維機票流動性。對於虎航即將於七月加入台金航線一事也表示樂觀。至於金高航線，立榮航空恢復為每日8班及華信航空加入金高航線部分，也答應會極力推動促成。



