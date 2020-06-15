勞動部：無薪假補貼申請月底截止

勞動部今日表示，受到新冠肺炎疫情影響，事業單位曾與勞工協商減班休息（放無薪假）達30天以上，可以在6月30日之前，申請「安心就業計畫」，補貼五成薪資差額。勞動部指出，受到新冠肺炎疫情影響，今年以來實施無薪假的事業單位家數不斷創新高紀錄。有鑒於此，勞動部3月27日發布了「安心就業計畫」，補貼實施減班休息的事業單位薪資差額。凡事業單位實施減班休息期間達30天以上、經地方勞政主管機關列冊通報，可在實施滿30天的次日開始90天內提出申請。勞動部勞動力發展署就業服務組長陳世昌表示，計畫在3月發布時，就追溯到1月15日起實施的事業單位也適用，勞工若在1月15日至3月26日期間，減班休息達30天以上，原本估算已超過90天的申請期限，但仍放寬申請時間可到6月30日止。勞動部表示，「安心就業計畫」是因應疫情對國內就業市場造成的衝擊，由政府提供薪資差額的5成，補貼給減班休息的勞工，以避免薪資減損而影響生計。根據統計，到目前為止，申請人的每月平均薪資差額達新台幣8737元，因此平均每人可領約4000元的補助。截至12日止，已經有1278家、15805人申請薪資差額補貼，已核發9818人，金額達5677萬餘元。