NOW早報／NASA曝「地球夜景照」！2笑點引眾驚：黑一塊

影／NASA曝「地球夜景照」 2爆笑亮點眾人驚呼：黑一塊





美國太空總署（ NASA ） 日前曾經公佈過一張全球的夜景圖片，是 NASA 在夜間時，從外太空照向地球的畫面，沒想到照片一曝光後，網友們紛紛發現 2 亮點，更是爆笑的驚呼「這兩邊都黑一大塊」，引起熱議。





從 NASA Goddard PO 出的影片可以看到，這張充滿光點的圖片可以清楚看出在夜間時，哪些城鎮是燈火通明，代表也可以明顯看出哪些城鎮的夜間用電量大，而許多國家的首都都非常明亮，整體來說，北半球顯得比南半球還要來得耀眼，而對於台灣的東西半部落差則顯得有點明顯，西半部人口的活躍大於東半部。但網友們卻紛紛指出這張相片的兩個亮點，分別為「北韓」和「台灣的苗栗」。





網友們指出，在全黑的北韓國土內，亮起了唯一的一點光亮，紛紛笑指「北韓人民有柴燒就要先偷笑了，還以為他們有多好嗎」、「北韓人抬頭看星空，一定很美，沒有光害」、「北韓的亮點是金正恩正在玩 PS4 啦」，而台灣的苗栗則是在西半部「最黑的」區域，「笑死西部苗栗國那邊黑一塊」、「苗栗真的無言」、「苗栗超斷層」。



▲ NASA 曝「地球夜景照」， 2 爆笑亮點眾人驚呼。（圖／翻攝自 NASA Goddard ） 今日天氣／各地高溫炎熱！午後山區近山區局部雷陣雨





今（ 16 ）天太平洋高壓籠罩，台灣附近吹著乾燥的西南風，各地為晴到多雲的天氣，午後在山區及近山區仍會有熱對流發展，但影響範圍和降雨量值會比今天更小；氣溫方面，持續是盛夏炎熱的天氣型態，各地高溫皆在 34 度以上，由於雲量偏少，紫外線指數易達過量甚至危險級，外出活動請注意防曬並多補充水份。





零確診破功！台灣今日新增兩例境外移入





中央流行疫情指揮中心昨（ 15 ）日公布國內新增 2 例境外移入 COVID-19（新冠肺炎）病例，為 50 多歲男性（案 444 ）及 40 多歲女性（案 445 ），兩人為一對夫婦，分別於今年 1 月下旬及 3 月上旬至孟加拉工作，6 月 12 日一同自孟加拉搭機至馬來西亞，並於 13 日自馬來西亞搭乘專機返國。



▲台灣新冠肺炎疫情再傳壞消息，單日新增2確診病例。（圖／指揮中心）

「學姊」黃瀞瑩選地方民代？蔡壁如：她有意願



中選會公吿高雄市長補選投票日在8月15日登場，外界除關注行政院副院長陳其邁何時會宣佈參選外，也關注台灣民眾黨與國民黨是否會「藍白合作」。民眾黨立委蔡壁如昨（ 15 ）日表示，自己不會投入高雄市長補選，應該要推派高雄在地人才，她也透露「學姊」黃瀞瑩有意願參加地方選舉。



▲北市府副發言人黃瀞瑩。（圖／記者陳明安攝）

大甲媽遶境瘋！她騎重機「超狂偽裝」成亮點 路人全搶拍



大甲媽祖遶境自 11 日晚間 11 點正式從台中的鎮瀾宮起駕，展開橫跨 4 縣市 9 天 8 夜的遶境活動，儘管今年因疫情影響，信眾參與數大幅減少，但仍有不少熱情的香客願意共襄盛舉。近日就有網友拍下行腳過程中，兩名騎著經「迷彩偽裝」後重機的女香客，引起眾人討論。



▲這兩位香客「戰鬥裝」的穿著和迷彩重機引起眾人注意。（圖／翻攝自臉書社團「大甲媽祖九天八夜遶境體驗團」）

超準心測！煮泡麵第一步會先放什麼？測「朋友眼中的你」



泡麵是現代人不可或缺的常備品之一，然而，每個人煮麵的習慣都不盡相同，下醬料包及下麵的順序都不太一樣。根據《美日誌》報導，其實從煮泡麵的習慣也能看出你在別人眼裡是個怎樣的人！假設今天你要煮泡麵當晚餐，當水滾了第一步驟你會先放什麼？是先放調味料、蛋，還是先下麵呢？答案將測出「朋友眼中的你」。



結果分析



#先放調味料：





朋友眼中的你是個有條理且很懂得規劃的人！你是個懂得未雨綢繆的人，對未來的事情都會想得很完整透徹，也會給周遭的朋友很多建議。你的責任感很重、很會照顧人，因此你的朋友們都很依賴你。





#先煮蛋：





在朋友眼中你是個無憂無慮、笑口常開的人！很懂得活在當下，可以把無聊的日子都變得很有趣，對朋友大方且不愛計較，對自己和身邊的朋友從不吝嗇，朋友都喜歡圍繞著你，在朋友心中你好約又開朗，是個不可多得的好朋友！





#先放麵：





朋友眼中的你是個喜形於色、喜怒哀樂都寫在臉上的人！對朋友很好、很真誠且很願意傾聽他人煩惱，雖說你談戀愛時容易以戀人為主，變得難約許多，但懂你的人都知道，你是不會見色忘友的。（編輯：許苡晴）



