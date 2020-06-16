日本比台灣更有「質感」？台人揭反轉真相：絕對不輸東京

日本是不少台人出國旅遊的首選，總給人整齊乾淨、充滿質感的感覺，然而，近日有網友就在 PTT 發問「台灣給人的質感為何就是輸日本？」結果許多網友紛紛反駁，直指「台北品質好的店一堆，絕對不輸東京」。

原 PO 在 PTT 八卦板表示，日本最厲害的事大概就是「質感」，例如：日本店鋪裝潢、商品包裝、造景等，即使是日本幾坪大的小吃店都很用心裝潢，餐具、食物也很重視細節，就連在日本買東西的包裝都很用心獨到；反觀台灣的小吃店則是四面白牆壁、餐桌又油又髒、碗盤也沒洗乾淨，這讓他不禁好奇詢問大家「是不是中華民族不拘小節的關係，造成台灣的質感輸給日本人一大截？」

▲網友在 PTT 比較日本與台灣的質感。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，網友隨即議論紛紛，「台灣素質輸人一截，看道路整潔度就知道了」、「為何衛生舒適的店家生意明明就比較好，你偏拿最差的比」、「日本人對細節要求到你無法想像」、「日本是非常注重表面的民族啊！台灣顯然沒那麼重視」、「錢的問題，人均收入差太多，還有心態問題」、「日本有些車站地方名產包的超漂亮吃起來比太陽餅還普通」、「日本整體社會氛圍就是那樣，自然而然被影響」、「我倒覺得日本包裝得很刻意耶，東京精華區整區都像百貨公司。歐美那種信手拈來的美感比較屌」。

不過，也有人直言「台灣也有用心裝潢的店呀，自己要去路邊攤」、「你是住哪個鄉下？台北品質好的店一堆，絕對不輸東京，何況東京也不是每條街每個店家都乾淨優雅，更不用說鄉下比台灣的還差，你真的去過再比較兩者，你就會覺得生活在台灣真好」、「台灣也有用心裝潢的店啊！但價錢就會比較貴還不是沒人去，台灣人就不 care 質感為什麼要多花錢搞質感」、「台灣這樣還可接受的髒亂反而大家都很輕鬆自在」。（編輯：許苡晴）