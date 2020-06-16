冷氣開24小時不關！他爽吹2個月　「電費帳單」一來驚呆

最近天氣一天比一天炎熱，高溫都飆破 30 度，越來越有夏天的感覺，不少人已經開始吹冷氣消暑，不過，吹冷氣電費勢必會比較貴，許多人擔心電費超出預算，因此都會選擇「定時」，不敢吹太久。不過，近日有網友透露，他近 2 個月來，冷氣幾乎每天都開 24 小時不關，但電費帳單曝光卻讓他超意外，2 個月竟只要 786 元！引發眾人熱論。

原 PO 在臉書社團「爆廢公社二館」發文指出，他家是 2 房 1 廳，18 坪的電梯華夏，家裡只有 2 張床，1 台冷氣放主臥室，1 台熱水器、1 台洗衣機，除此之外，沒有任何家電，廚房有天然瓦斯，偶爾會開伙，1 年不會超過 10 次，電燈只開主臥跟衛浴，隔壁房間只有夾到娃娃會拿去放，其他時間不會進去。

▲原 PO 家近兩月電費帳單僅 786 元。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

至於吹冷氣的習慣則是「開 24 度，24 小時不關，4 月開到現在，除了前兩天去台中有關以外，其他時間是不關的， 包含上班時間也是一樣。」原 PO 並貼出近 2 月的電費帳單，從帳單上可見，原 PO 家從 3 月 26 日至 5 月 26 日的用電度數為 318 度，電費是 786 元，這也讓他不禁直呼「不曉得為什麼電費這麼便宜」。此外，原 PO 也分享了自己的冷氣型號。

▲原 PO 家所使用的冷氣型號。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

而網友看了原 PO 提供的分離式冷氣型號紛紛回應「這台好像不是變頻款式？」「定頻的，不時常開關，房間坪數小，冷房效果好，不流失也是很省電的！」「這型號不是變頻機，2500 千卡，大約是 5 坪在用的冷氣」；另還有人直言「冰箱真的耗電，好險你家沒有」、「冷氣 2-3 小時內別開開關關」、「真心不騙，不要開冷氣最省！」（編輯：許苡晴）