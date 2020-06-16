他分享「神的食物」！內行一看狂讚好吃：還要加起司

世界上的美食實在是不勝枚舉，每個人對於「好吃」的定義也不盡相同。近日一名網友就分享了自己心目中的「神的食物」，他直言，吃完後就好像被一股幸福感包圍一般，讓他對這樣美食愛不釋手，而許多老饕看後也紛紛讚爆，直指「還要加起司！」

原 PO 在 PTT 女孩板以「薯餅蛋餅是不是神的食物？」為題發文，他表示，自己日前偷了一塊朋友的薯餅蛋餅來吃，沾上滿滿的番茄醬，沒想到「吃下後，啊嘶～我好像置身於天堂一樣，太好吃了吧！油跟番茄醬完美了潤滑整個口腔，接著整個人都被薯餅的香氣環繞，整天香噴噴的，回頭率 up up，我好像被一股幸福感包圍了！」他並好奇詢問大家「有人有跟我一樣的感覺嗎？」

▲許多網友一致認為「薯餅蛋餅」美味破表。（圖／NOWnews資料照）

▲網友表示「薯餅蛋餅」加上起司美味更加分。（圖／NOWnews資料照）

貼文一出，立刻掀起熱論，許多內行一致認同，紛紛留言「今天早餐正是這個。堪稱人間第一美味，搭配上特製番茄醬，味道更是妙不可言」、「還要加起司！」「是的！蛋餅界唯一支持薯餅蛋餅！」「唯一支持薯餅蛋餅，皮脆脆尤佳！」「薯餅蛋餅加起司才是更上一層樓」、「唯一支持薯餅蛋餅！超好吃！加上蕃茄醬～好吃到爆表！」「超讚～整個神作」「蛋餅很薄，如果手工蔥油餅加薯餅更好吃」。

不過也有網友認為「其實不好吃，兩個分開吃是美味，合起來吃口感會互相干擾」、「第一次吃的時候，真的覺得很神，但不能常吃，會膩」、「薯餅塔才是神的食物」、「薯餅蛋吐司也好好吃」。（編輯：許苡晴）