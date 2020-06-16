孟加拉確診夫妻說謊？莊人祥：調監視器「沒穿防護衣」

台灣連日的新冠肺炎零確診，在昨（15）天止步，一對從孟加拉回台的夫妻，2人在當地已經確診，但是返台後再次採檢又復陽，中央流行疫情指揮中心前一天表示，這對夫妻有身穿防護衣、戴口罩，但網上卻出現爆料，提到這對夫妻「根本沒穿防護衣」。
對此指揮中心發言人莊人祥表示，疫調人員後來有去調閱監視器畫面，發現這對夫妻有戴口罩但是的確沒有穿防護衣，至於昨天新聞稿聲明，是針對疫調人員調查後提供，為什麼會有不實記載，會請疫調人員再去調查，如果有任何隱匿或不實將依法裁處，最高可開罰30萬。
指揮中心發言人莊人祥表示，目前對於旅外國人確診者返台條件，包含發病日到登機日已超過2個月且症狀緩解，或是2次呼吸道檢體呈現陰性，但是從孟加拉回台的這對夫妻，在當地住院治療時，先生2次呼吸道檢體呈現陰性，但太太只有1次陰性，根據這對夫妻的說法，是因為當地病例太多而被迫離院。
這對夫妻，先生為50多歲男性(案444)，太太則是一名40多歲女性(案445)，指揮中心表示，案444在孟加拉工作期間，曾於5月23日出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、肌肉痠痛及味覺異常等症狀，案445則於5月25日出現發燒症狀，兩人均於孟加拉當地確診後住院治療。其中案444於5月26日即無症狀，5月28日及6月2日採檢均為陰性，案445於6月2日檢驗陰性，兩人6月2日出院返家後未再外出。兩人6月13日返國入境時無症狀，因主動告知曾於孟加拉確診住院，由機場採檢後送至集中檢疫所隔離，其中案444一採檢驗陽性，案445一採檢驗陰性，二採檢驗陽性，兩人均於昨（15)日確診，
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