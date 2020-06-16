工地新手的苦惱！「如何和師傅們搏感情」？過來人曝關鍵

▲網友詢問如何和工地師傅相處，引發討論。（圖／翻攝自批踢踢）

以工人為題材的原創台劇《做工的人》，近期在網路討論度超高，雖然只有短短 6 集，但笑中帶淚的故事卻獲得普遍好評，更挑起大眾對工地師傅日常生活的好奇。就有網友透露自己新到一間大外包商當營建工程師，第一次進工地不知道該怎麼和工地師傅搏感情，覺得工地師傅好像都「看自己沒有」，引發討論。有網友在 PTT 發文表示，自己剛來到一間大外包商當營建工程師，第一次進工地，遇見許多工地師傅，而工作過程最主要的就是必須跟現場第一線人員溝通。但原 PO 透露，「不知道是自己長得太菜還怎樣」，師傅都不是很想理他，常常就說「啊你們讀書人」怎樣怎樣，似乎無法打成一片。原 PO 更表示，現在是住工地宿舍，和其他師傅一起睡四人房，雖然宿舍室內禁菸，但師傅們還是每個都在房間抽菸，讓原 PO 好傻眼。而且個個都「刺龍刺鳳」，讓原 PO 不禁詢問大家，「要怎麼跟工地師傅搏感情？」認為自己真的滿尊敬師傅們的，但師傅們都「看自己沒有」。文章一出，引發討論。許多工地過來人紛紛留言回覆說，「幹些他們幹不來的事他們就會服你了，至於用抽菸喝酒的方式搏感情我看是算了吧」、「你前手就這樣嗎？先打聽」、「三個字：拉滴賽...這沒辦法教，吃天份的」、「剛進去姿態低一點，凡事多請教師傅。師傅不受控制很正常，以你的趴數建議不要罵工班，用虧的或拜託的，不要起衝突為原則」、「你如果要指揮這些師傅，你就要懂得鎮住他們，要懂得管理，展現領袖氣質。若鎮不住，你就姿態放軟，採合作的關係，別讓師傅們亂搞就好」。（編輯：倪浩軒）