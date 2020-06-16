日環食周末登場　郵局「天象郵票」搶先開賣

▲為宣導並響應政府防疫措施，中華郵政於 7 月 21 日發行防疫郵票 1 套 2 枚，兩枚郵票間另加印「團結防疫，戰勝病毒」及「 Taiwan Can Help 」過橋文字。（圖／中華郵政）

天文奇景「日環食」本周日（ 21 日）即將登場，中華郵政為讓民眾瞭解天文現象，於 6 月 20 日發行「天象郵票」 1 套 4 枚及小全張 1 張，內容包含日環食、彗星、日全食及月全食等，此外， 7 月 21 日還將發行「防疫郵票」 1 套 2 枚，讓喜愛集郵的民眾蒐藏。中華郵政表示，天空時有壯觀天象出現，其中又以日環食、彗星、日全食及月全食最引人注目，為讓民眾瞭解天文現象，將於 6 月 20 日發行天象郵票 1 套 4 枚（面值分別為 6 元及 8 元各 2 枚）及小全張 1 張（內含本套郵票各 1 枚）。配合郵票發行，中華郵政印製相關首日封、貼票卡、護票卡、活頁集郵卡及原圖明信片各 1 批，並於 6 月 18 日發售；另製作預銷首日戳低值封、套票封及小全張封，於郵票發行當日供售。此外，為宣導並響應政府防疫措施，中華郵政於 7 月 21 日發行防疫郵票 1 套 2 枚（面值分別為 13 元及 15 元），採橫聯刷設計，兩枚郵票間另加印「團結防疫，戰勝病毒」及「 Taiwan Can Help 」過橋文字，相關首日封、貼票卡、護票卡、活頁集郵卡、明信片則提前於 7 月 17 日發售。