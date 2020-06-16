台灣世界競爭力排名大躍進！亞太第3　僅落後星港

瑞士洛桑管理學院（IMD）今（16）日發布「2020年IMD世界競爭力」報告，台灣排名第11，較去年大幅進步5名次，在亞太國家中高居第3名，僅落後新加坡及香港，創2016年以來最佳表現。根據IMD最新公布的世界競爭力報告，在全球63個國家與地區中，2020年世界競爭力前5強分別為新加坡、丹麥、瑞士、荷蘭與香港；曾為2018年排名第一的美國今年落到第10名，較去年再下滑7名次。台灣今年總體排名第11，較去年大幅上升5名次，創2016年以來新高；若與東亞鄰近國家相比，台灣為第3強，僅低於穩坐第1的新加坡及排名第5的香港，澳洲第18名、中國大陸第20名、韓國第23名、馬來西亞第27名、泰國第29名，日本則排名第34名。另在IMD中四項評比，「經濟表現」、「政府效能」、「企業效能」、「基礎建設」分別為第17名、第9名、第12名與第15名；其中在政府效能的排名創2017年後最佳，相關5個細項指標包括財政情勢、租稅政策、體制架構、經商法規及社會架構排名均上升。IMD在報告中表示，台灣得益於強勢的經濟表現、國際貿易與投資及商業法規微幅改善，同時也顯示出小型經濟體展現出對抗病毒疫情的競爭力，其中「容易凝聚社會共識」可能是部分原因。此外，管理方法和科技的出色表現，提升了勞動力及生產力。