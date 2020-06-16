中西合併！牛肉麵搭松露超奢華　開賣首8日第2碗半價

▲業者將義大利進口松露油和墨魚醬汁及奶油為基底，與杏鮑菇、洋菇、洋蔥等蔬菜以溫火拌炒，製成松露墨魚洋菇醬。（圖／記者陳致宇攝）

▲誠品行旅招牌的炙燒澳洲和牛頰牛肉麵，即日起於誠品 24 小時書店內的 eslite café 販售。（圖／誠品行旅）

當台灣庶民美食「牛肉麵」配上歐洲頂級食材「松露」會激盪出什麼火花？連鎖牛肉麵店業者首度將松露加入湯頭中，挑戰法式料理與中式佳餚的結合， 6 月 17 日起推出松露風味牛肉麵及松露風味乾拌麵兩項新品，開賣首 8 日還有第 2 碗半價優惠，僅限每日前 10 名顧客。段純貞牛肉麵 6 月 17 日到 9 月 30 日推出松露風味牛肉麵及松露風味乾拌麵，業者表示，松露被譽為餐桌上的鑽石，添加進料理都能提升奢華感，因此將義大利進口松露油和墨魚醬汁及奶油為基底，與杏鮑菇、洋菇、洋蔥等蔬菜以溫火拌炒，製成松露墨魚洋菇醬，加入經典原汁牛肉湯頭，以及基底為蒜味的乾拌麵中，讓民眾吃進嘴裡馬上充滿松露香氣。業者指出，希望以親民的價格，讓民眾輕鬆品嚐到高檔食材的滋味，為慶祝新品上市，於 6 月 17 日至 24 日每日前 10 名顧客，凡點松露風味牛肉麵或乾拌麵，可享任選店內第 2 碗麵半價此外，誠品行旅招牌的炙燒澳洲和牛頰牛肉麵，即日起於誠品 24 小時書店內的 eslite café 販售，主廚結合中西方料理特色，將澳洲和牛臉頰肉淋上紅油大火炙燒，讓牛肉油脂帶有碳培焦香，咬開後能感受軟嫩口感，湯頭則是經過二道工法熬製，讓民眾也能在深夜中吃到道地的台灣美食。